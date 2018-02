Tres dels encausats per l'ocupació del rectorat de la UAB, en cerca i captura

Una desena de les 27 persones que estan encausades per haver ocupat el rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l'abril del 2013 han quedat detingudes les últimes setmanes. Els Mossos d'Esquadra les han arrestat per no haver-se personat davant del jutjat número 3 de Cerdanyola del Vallès, que porta aquest cas. Els afectats, que formen el col·lectiu '27 i més', han explicat que actualment queden sis persones que tampoc s'han presentat al jutjat i que, de moment, no han sigut detingudes. Han afegit que de les sis, els consta que n'hi ha tres que tenen una ordre de cerca i captura. El grup ha destacat que la fiscalia els demana entre 11 i 14 de presó -per a cadascun dels 27- per l'ocupació del rectorat.