Troben mort l'home desaparegut quan intentava travessar el torrent del Collet de Guixeres a Mieres, a la Garrotxa

Efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers han localitzat mort l'home desaparegut aquest dijous a la tarda quan intentava travessar el torrent del Collet de Guixeres a Mieres, a la Garrotxa, enmig del temporal de pluja, segons han informat els Bombers a les dues de la matinada.

Els equips d'emergències havien rebut el primer avís cap a les cinc de la tarda alertant que l'home, de mitjana edat i de nacionalitat estrangera, s'hauria vist arrossegat per l'aigua quan intentava travessar el torrent. La víctima residia a la població i feia de guia d'un grup que anava en moto. El dispositiu de recerca havia començat cap a les sis de la tarda amb efectius dels Bombers i dels Mossos d'Esquadra.

D'altra banda, Protecció Civil manté l'alerta del pla Inuncat per risc d'inundacions a causa de l'alt cabal de molts rius i rieres, especialment els de Girona i el Llobregat. En total, el telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut 1.519 trucades per 1.075 incidències relacionades amb la pluja des que va començar l'episodi fins a les sis del matí. De totes aquestes trucades, els Bombers han atès, durant la nit, 39 serveis relacionats amb les pluges d'ahir. En total, s'han fet 624 actuacions.

A primera hora d'aquest matí, encara hi havia algunes vies tallades arran del temporal. La C-58 estava tallada a Vacarisses per culpa d'algunes esllavissades, hi havia carrils tallats a la C-25 a Santa Coloma de Farners, a la C-55 a Abrera i en altres vies com la B-120 a Olesa de Montserrat i la TP-3311 a la Sénia.