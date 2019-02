El Vaticà admet denúncies per “molèsties” a monges a Andalusia

El Vaticà té damunt la taula la denúncia per abusos sexuals que pesa sobre tres capellans presentada per un grup de religioses i avançada per l’ARA. Monsenyor José Rodríguez Carballo, secretari de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica del Vaticà -l’organisme que s’encarrega de les congregacions religioses-, va confirmar dijous per telèfon a l’ARA des de Roma que la Santa Seu està investigant la congregació Germanes del Bon Samarità a les localitats andaluses de Nerja (Màlaga) i Loja (Granada) per “abús de poder i molèsties”, segons paraules textuals d’aquest prelat.

Una desena de monges han presentat una denúncia canònica i una altra de civil contra aquesta congregació per abusos sexuals per part de tres capellans, com ara “fregaments amb el cos” i “tocaments de les seves parts íntimes”, segons van detallar les mateixes religioses en un carta enviada al papa Francesc al juny.

Monsenyor Rodríguez Carballo també va detallar que el Vaticà ha fet una visita apostòlica a la casa mare de la congregació -que està a Xile, a la localitat de Molina- i a les seus que aquesta institució té a Nerja i Loja, on gestiona residències d’ancians. “Sempre que es fa una visita apostòlica és perquè s’han detectat problemes”, va aclarir el representant del Vaticà, que va afegir que en l’actualitat la Santa Seu està “verificant les acusacions” i “en breu” arribarà a una conclusió i “prendrà els proveïments oportuns”.

Consultat per aquest diari, l’arquebisbe de Granada, Javier Martínez, va assegurar que no tenia notícia de la denúncia presentada per les monges, ni de la visita apostòlica del Vaticà a la congregació situada en aquesta axidiòcesi, al poble de Loja. “Si els fets denunciats són veritat, la nostra Església se sent consternada per aquest escàndol en una comunitat dedicada a l’atenció dels més pobres i abandonats”, va afirmar també l’arquebisbe. Fonts del bisbat de Màlaga també van coincidir a dir que desconeixen la investigació que la Santa Seu està fent a Nerja, però ho van justificar dient que el sacerdot acusat d’haver comès abusos sexuals en aquesta localitat “no ha tingut responsabilitat ni destí pastoral a la diòcesi de Màlaga”. “Si ha estat en aquesta diòcesi ha estat sense que consti al bisbat. Les religioses i els religiosos pertanyen a una jurisdicció pròpia dels seus instituts, diferent de la diòcesi, de manera que aquesta no pot tramitar cap denúncia”, també van afegir les mateixes fonts.

El silenci de la congregació

Les monges denunciants asseguren que el capellà espanyol Eulogio Tejerina (claretià) va cometre els abusos sexuals a Nerja i Loja. Es queixen d’un altre sacerdot espanyol, Luis González Ortiz (Opus Dei), i d’un de xilè, Iván Herrera (també claretià), però per abusos a Xile. A més, les religioses denuncien les Germanes del Bon Samarità per haver tancat els ulls davant aquests abusos.

Monsenyor Rodríguez Carballo va justificar que l’arquebisbat de Granada i el bisbat de Màlaga desconeguin la investigació que el Vaticà està fent a Loja i Nerja, respectivament. “Si es fa una visita apostòlica, no necessàriament n’han de tenir constància”, va afirmar.