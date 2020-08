Les proves d'ADN confirmen que les restes òssies trobades a l'abocador de Zaldibar corresponen a Alberto Sololuze

Les proves d'ADN que s'han fet aquests últims dies han confirmat que les restes òssies trobades a l'abocador de Zaldibar corresponen a Alberto Sololuze, un dels dos treballadors de la planta que estaven desapareguts des que es va produir l' ensorrament el mes de febrer passat, ja fa més de sis mesos, segons han informat fonts del departament de Seguretat a Europa Press. Segons aquestes fonts, el resultat positiu de les proves d'ADN ja s'ha comunicat tant a la família de Sololuze com al jutge.

Diumenge passat, a primera hora de la tarda, els operaris que retiraven la runa es van trobar a 23 metres de profunditat un os embolicat en tela a l'abocador i, posteriorment, es va confirmar que era d'una persona. Des d'aquest moment, els operaris s'han centrat en buscar en la mateixa zona, on ja han aparegut altres restes òssies, a més d'alguns objectes personals, com una càmera de fotos, una corretja de rellotge, unes ulleres de sol i un cadenat.

La zona on es van trobar les restes òssies i aquests objectes, la zona B1, és la que està al costat de la bàscula de l'abocador, que no estava en el seu lloc original, sinó que l'esllavissada va moure-la. Els investigadors treballaven amb la hipòtesi que en aquest punt hi hauria un dels dos treballadors desapareguts al febrer, fet que s'ha confirmat amb l'anàlisi de les restes òssies.

Els equips de rescat segueixen fent recerca de la planta per trobar ara l'altre treballador, Joaquín Beltrán.