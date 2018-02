Tots els centres de primària tindran equips especialitzats en salut mental

El departament de Salut de la Generalitat invertirà 70 milions d'euros en el pressupost de 2017 dedicat a salut mental. Aquesta inversió addicional es veurà reflectida amb un augment de 650 professionals dedicats a l'atenció dels trastorns mentals, -d'aquests, 300 treballaran conjuntament amb els centres d'atenció primària-.

Salut ha replantejat el model d'atenció als trastorns mentals i les addiccions i, a partir d'ara, vol que l'atenció primària agafi més força en la detecció de casos i que només les persones amb trastorns mentals greus passin a serveis especialitzats. Perquè aquest model funcioni triplicarà els treballadors especialitzats en salut mental -psicòlegs, psiquiatres clínics i infermers- a l'atenció primària, que passaran de 100 a 300. Amb aquest canvi, vol incrementar la detecció precoç de casos i millorar la promoció en l'àmbit comunitari. En la mateixa línia, vol apostar per un model que eviti el consum de fàrmacs i incrementar l'atenció psicològica. El departament assegura que "per aconseguir evitar la cronificació, el millor és optar per un model preventiu".

D'altra banda, vol enfocar els serveis especialitzats a la recuperació i la inserció social de les persones amb trastorns mentals greus. Segons el departament, augmentarà en 175 els professionals dels equips que fan acompanyament dels pacients més greus i en situació més vulnerable. Aquest augment de personal, suposa doblar en una any el nombre de professionals. D'aquesta manera, vol millorar l'accessibilitat dels pacients en aquest serveis i assegurar l'equitat territorial.

"Tenim una població més fràgil, més envellida i amb més patologies cròniques que s'ha vist afectada per l'impacte d'una crisi social i econòmica que ha afectat a tota la població, però ha afectat més a les persones amb trastorns mentals", ha assegurat David Elvira, director del Servei Català de la Salut. Elvira ha afegit el perfil de les persones que pateixen un trastorn mental és el d'un "home, de mitjana edat, sense feina i amb pocs recursos econòmics". Ells tenen "més possibilitats de patir depressions o ansietat".

Un programa aturat per la crisi

L'any 2007 es va iniciar el desplegament de diferents programes de col·laboració entre atenció primària i salut mental, però es va veure truncat per la crisi econòmica. Ara el departament vol acabar la feina i assegurar l'equitat territorial del programa, és a dir, fer-lo extensiu al 100% del territori de Catalunya.

La inversió addicional de 70 milions ha suposat un increment del pressupost de salut mental, que ara s'eleva fins a 440 milions d'euros -el 62% del qual es destina a programes d'atenció comunitària-, superant l'objectiu fixat per l'any 2020 de 60%.

A Catalunya els trastorns mentals estan entre les primeres malalties cròniques que pateix la població, les més comuns són l'ansietat i la depressió. Es calcula que 1 de 4 persones patirà algun tipus de trastorn mental al llarg de la seva vida.