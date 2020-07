La bicicleta, únic transport que creix a Barcelona amb la represa respecte a l'època prepandèmia

El metro, l'autobús i el tramvia han sigut els transports més afectats per la pandèmia fins i tot un cop engegada la represa, mentre que la bicicleta, en canvi, s'ha consolidat a Barcelona. Ho demostra un estudi de l'Ajuntament presentat aquest dijous i que xifra en un 55% la caiguda del transport públic i en un 10% el creixement de l'ús de la bicicleta durant la represa i en relació amb els mesos anteriors a l'estat d'alarma.

Durant el confinament, la reducció del transport públic va ser del 92% i la de l'ús de la bicicleta d'un 85%. Pel que fa al cotxe, la reducció mitjana va ser d'un 77% durant l'estat d'alarma i d'un 15% en la represa. Ha recuperat, per tant, un 61% de l'activitat habitual. La bicicleta, en canvi, és l'únic mitjà de transport que ha crescut a Barcelona.

L'informe de l'Ajuntament també xifra en un 97% la reducció de vols durant el confinament i en un 94% els que han deixat d'operar durant el desconfinament. Els creuers es van reduir un 99,9% durant l'estat d'alarma i ara no n'hi ha. Pel que fa al consum elèctric, es va reduir un 20% durant el confinament i un 10% durant la represa, sempre en relació amb els valors anteriors a l'estat d'alarma.

Han caigut també el consum d'aigua potable i de gas natural (un 10% durant l'estat d'alarma i un 1% durant la represa). Els residus municipals van caure un 19% durant l'estat d'alarma i durant la represa s'ha mantingut una certa disminució, d'un 14%, en relació amb l'època precovid-19.

La disminució de la circulació de cotxes, del consum elèctric i de gas, dels vols, de l'activitat portuària i del tractament de residus va suposar en només tres mesos una reducció del 9% d'emissions contaminants anuals, perquè es van generar 290.840 tones menys de CO2 equivalent, com es coneix la unitat de mesura sobre la petjada de carboni en el medi ambient resultant de diversos gasos d'efecte hivernacle.

Gairebé la meitat d'aquesta disminució de petjada va ser possible per la reducció de la mobilitat interna, sobretot de cotxes: 141.268 tones menys són degudes a aquest motiu. A partir d'aquestes dades, l'Ajuntament ha fet el càlcul que "s'hauria de reduir un 55% el parc automobilístic contaminant" per complir les metes marcades de reducció de gasos d'efecte hivernacle, en paraules del regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, durant la presentació de l'informe. Per fer-ho, ha explicat, cal que desapareguin el 55% dels cotxes o bé que siguin substituïts per vehicles menys contaminants.

El consistori ha presentat també uns panells d'exposició itinerants en escoles i equipaments de la ciutat a través dels quals s'explicaran les estratègies per reduir la contaminació, però també per adaptar-se als canvis irreversibles ocasionats pel canvi climàtic, com ara l'augment d'onades de calor, que no tenen marxa enrere a mitjà termini. L'eficiència i l'estalvi energètics i l'ampliació de més d'un quilòmetre quadrat en espais verds són algunes de les mesures estratègiques exposades.