Les comunitats podran contractar gairebé 5.000 metges sense plaça o extracomunitaris

En ple estat d'alarma, el ministeri de Sanitat va prendre la decisió sense precedents de permetre la contractació de sanitaris extracomunitaris, així com metges que havien aprovat el MIR però no havien obtingut plaça. Però en decaure aquest mecanisme excepcional, es va acabar aquesta possibilitat d'ampliar plantilles de facultatius, molt buscats a Espanya. Amb la segona onada, feia setmanes que les comunitats reclamaven al ministeri de Sanitat que mogués fils per tornar a donar-los màniga ampla. No era només Catalunya, sinó també la Comunitat de Madrid. I aquest dimarts el consell de ministres finalment ha mogut peça amb l'aprovació d'un reial decret que permet a les autonomies i també a l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (Ingesa) la contractació excepcional de personal per fer front a la pandèmia.

"Les comunitats podran contractar sanitaris extracomunitaris i estudiants de MIR que no hagin aconseguit una plaça", ha explicat la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Es tracta d'una bossa total de 10.000 professionals. La mesura inclou la possibilitat de contractar professionals que comptin amb el grau, llicenciatura o diplomatura corresponent però no tinguin el títol d'especialista reconegut a Espanya. És a dir, es podrà contractar els metges que hagin tret la puntuació mínima al MIR però que no hagin aconseguit una plaça. Actualment hi ha 4.557 metges en aquesta situació, mentre que en psicologia n'hi ha 2.802, en farmàcia 917, en biologia 557, en química 161 i en física 93.

Pel que fa els sanitaris amb un títol d'especialista extracomunitari, hauran d'acreditar que han passat la primera fase de convalidació a Espanya. Es tracta d'un total de 234 professionals. Tots ells podran tenir un contracte de 12 mesos prorrogables per trimestres i que comptaran per al reconeixement a efectes professionals del títol d'especialista.

Mobilització de professionals

El reial decret també faculta els governs autonòmics per mobilitzar personal mèdic i d'infermeria d'un centre a un altre. És a dir, si és necessari, d'un centre d'atenció primària a un hospital i viceversa. Es tracta del mateix model que es va establir durant l'estat d'alarma i que permetia la mobilització del personal de forma "excepcional i transitòria". La raó per al canvi de destí de forma temporal ha de ser que falti personal en un centre i sempre que no es desatengui el d'origen.