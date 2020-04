Com està afectant el confinament al sistema educatiu? Antoni Bassas entrevista la secretària general d'Educació, Núria Cuenca

El confinament imposat pel coronavirus està posant a prova el sistema educatiu català. Quatre setmanes després que comencés l'obligatorietat de quedar-se a casa, continuen planant molts dubtes i incerteses sobre com això afectarà els infants i adolescents, per una banda, i el sistema educatiu en general, per l'altra.

Antoni Bassas conversarà a través d'Skype amb la secretària general d'Educació, Núria Cuenca. Parlaran de la preinscripció escolar, de la selectivitat, de les escoles concertades i de les oposicions del professorat, entre altres qüestions. Però també li farà arribar els vostres dubtes i qüestions al respecte. La conversa s'emetrà el divendres 17 d'abril.