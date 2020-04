288 persones mortes més a l'Estat per coronavirus en les últimes 24 hores: la xifra més baixa des del 20 de març

Xifra més baixa de morts a l'Estat aquest diumenge: 288. El dia que comencen a sortir els menors de 14 anys i l'endemà que Pedro Sánchez anunciés que Espanya entra en fase de desconfinament, es produeix el nombre de defuncions més reduït des del 20 de març i s'enllacen tres dies consecutius amb més persones curades –3.024– que nous contagis –1.729–.

La tendència és d'un increment de l'1,3% de víctimes mortals i del 0,8% de positius nous. "Hem d'ocupar-nos que l'evolució es consolida", ha assenyalat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que ha explicat per què aquest cop només s'ha facilitat el nombre de contagis amb prova PCR i no s'ha donat la xifra de positius amb test anticossos. Després de dos dies donant informació sobre proves serològiques, el doctor ha afirmat que ara no es donaran aquestes dades cada dia.

Simón ha aplaudit que l'executiu hagi decidit començar la desescalada a finals de la setmana vinent, però ha advertit que la transició cap a la "nova normalitat" també comportarà sacrificis. En un document que el CCAES ha elaborat per al govern, es referma la idea del distanciament social i el confinament com la millor manera d'afrontar el covid-19 per així reduir-lo. "Poden incloure el confinament total o parcial de grans grups de població durant llargs períodes amb l'esperança d'eliminar el virus i donar marge al desenvolupament de la vacuna, que podria trigar més de dotze mesos a estar disponible", avisa el text, que en la seva introducció descriu el que és l'escenari actual.

L'epidemiòleg ha avançat alguns detalls del pla que preveu la Moncloa. Fa dies que els responsables del govern espanyol parlen de quatre grans reptes de cara a la nova fase, i ja van traslladar a les comunitats quins eren: un sistema sanitari potent per absorbir els contagis i afrontar-los; mecanismes per actuar davant la infecció amb aïllament dels malalts, posant en quarantena els contactes; identificació precoç augmentant la capacitat diagnòstica, i manteniment de les mesures de protecció individual i col·lectiva.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anotat que aquest dilluns hi ha una reunió tècnica amb les comunitats on s'acabaran d'establir els indicadors dels quatre paràmetres. Ha avisat que l'anàlisi serà quantitativa i qualitativa i no ha volgut aventurar-se a dir quines comunitats autònomes compleixen amb els requisits i quines no.

Estudi de seroprevalença

A partir d'aquest dilluns comença l'estudi de seroprevalença a 50 províncies espanyoles a 36.000 famílies que ha de permetre acostar-se més a la realitat epidemiològica a Espanya. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha informat que permetrà conèixer dades per edat, sexe, les diferències entre la transmissió comunitària i el comportament als domicilis. Hi haurà tres onades amb intervals de 21 dies, de manera que això permetrà conèixer la "dinàmica de la malaltia", ha asseverat el ministre, que ha fet una crida a les persones seleccionades perquè s'avinguin a participar de l'estudi. La prova consisteix en un primer test anticossos en sang i després una anàlisi d'anticossos en suero, ha afirmat Illa en roda de premsa després de la conferència de presidents autonòmics d'aquest diumenge.

Tal com va relatar aquest dissabte Sánchez, el desconfinament serà asimètric, i Simón ha asseverat que hi haurà "accions que en funció de la zona geogràfica es podran fer o no". És per això que ha demanat una gran coordinació amb les comunitats autònomes, a qui ha augurat un paper rellevant en la nova etapa. En el document que les autoritats sanitàries han elaborat s'estableix la necessitat d'identificar les àrees geogràfiques amb situacions epidemiològiques i de risc que siguin homogènies, a fi de poder-hi prendre mesures amb la certesa que no implicaran desfer el camí traçat fins ara. Aquesta delimitació territorial s'acordarà amb les comunitats autònomes, apunta el document.