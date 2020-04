L’excepcionalitat avala la reutilització de mascaretes

Els treballadors que van a la feina en transport públic han de dur una mascareta que els cobreixi la boca i el nas durant tot el trajecte. La mateixa Generalitat, a través de Protecció Civil però seguint ordres del ministeri de Sanitat, les va començar a repartir ahir entre els passatgers que tornaven a l’activitat laboral i no en portaven una de casa. En total, se’n van distribuir 100.000 unitats. L’objectiu és evitar que persones infectades pel covid-19 que no presenten símptomes transmetin el virus a la resta. Ara bé, les que ahir es veien al metro i als autobusos funcionen com a barrera higiènica, però no es poden considerar protectores. Són mascaretes d’un sol ús, sense filtre, i la seva funció no és protegir la persona que la porta dels patògens, sinó evitar al màxim que els escampi a tercers en cas que estigui malalt.

A la pràctica, funcionen com un mocador de paper i, si bé estan concebudes per fer-se servir una sola vegada, la majoria de la població les haurà de reutilitzar a l’espera que n’arribin més o es tornin a comercialitzar les quirúrgiques a les farmàcies -n’hi ha tan poques que s’estan reservant per als professionals sanitaris, diuen fonts governamentals-. Segons el cap de la unitat de biocontenció i laboratoris de l’IRTA-CReSA, Xavier Abad, si no es proporcionen més mascaretes -10 com a mínim- per persona durant les dues setmanes vinents, la conseqüència lògica és la reutilització.

Els experts consultats per l’ARA coincideixen que no és la mesura ideal, i que caldria que la població portés les quirúrgiques, però admeten que l’excepcionalitat de la crisi n’avala l’ús. I tot i que amb reserves, també la seva reutilització. Fonts de Protecció Civil subratllen que aquest material no està pensat perquè la gent se’l posi tot el dia, sinó per a trajectes en transport públic. Això faria, doncs, que la mascareta no es fes malbé tan fàcilment. “Estem davant d’una transmissió comunitària molt alta i s’han d’implantar mesures socials perquè els nivells de transmissibilitat encara són alts”, justifica Enric Limón, coordinador del programa VINCat, el sistema de vigilància unificat de les infeccions als hospitals catalans.

Les mascaretes higièniques són físicament semblants a les quirúrgiques però proporcionen menys cobertura, especialment quan les microgotes provenen dels laterals. En la classificació de mascaretes, se situen en l’esglaó més baix. “Això sempre és millor que res. Però, o bé haurien d’anar acompanyades d’un petit manual d’instruccions i amb consells per saber com reutilitzar-les, o bé se n’hauria de garantir el subministrament continuat en els transport públics, a demanda, i en els comerços oberts”, diu Abad.

Fins a cinc dies d’ús

Limón subratlla que a la guia gràfica de les mascaretes per prevenir el covid-19, elaborada pel govern espanyol, es classifica el material repartit entre usuaris del transport en una tipologia nova: les higièniques. I s’especifica que no estan recomanades per a l’exposició a agents perillosos, i que tampoc no tenen un certificat d’harmonització. “És possible que pròximament, quan el material sigui accessible, se substitueixin per les quirúrgiques reglamentàries”, confia Limón.

Les quirúrgiques, tot i que tampoc es consideren mascaretes de protecció, són òptimes per a l’ús general, segons el cap de secció del servei de malalties infeccioses de l’Hospital de Bellvitge, Miquel Pujol. També són les que es fan servir ara als centres sanitaris i, en aquests casos, també es reutilitzen. Sovint, fins a cinc dies si es mantenen en bon estat, per exemple si el teixit -que combina tela i paper- no està estovat i humit. “Dependrà de l’ús que se’n faci. Idealment s’haurien de rebutjar després de la primera utilització, però davant l’escassetat, i sempre que no estiguin fetes malbé, es poden continuar fent servir”, afirma el facultatiu.