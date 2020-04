Habiliten un nou hospital per a presos amb covid-19 a Brians 2 i faran tests a 145 interns de Quatre Camins

El sistema penitenciari català continua lluitant també contra el covid-19. Fins ara s'han detectat 24 casos positius a les presons catalanes, tres dels quals ja s'han curat. Però l'impacte de la pandèmia ha fet que la capacitat de l'hospital penitenciari de Terrassa –les instal·lacions on es porten els presos que necessiten una atenció mèdica que no es pot fer a les infermeries de les presons– es quedi curta per atendre els presos contagiats de covid-19 i els que presenten altres patologies, com ara malalts de càncer o interns que han passat per quiròfan. Per això la conselleria de Justícia i la de Salut han recuperat la segona planta de la infermeria de la presó de Brians 2, que estava equipada però en desús, per portar-hi els presos amb coronavirus lleus, que no necessiten respiració assistida.

L'hospital penitenciari de Terrassa té 31 llits, 19 dels quals estaven ocupats per presos amb covid-19, i en necessitava 9 més per a presos amb altres patologies. Habilitant el segon pis de la infermeria de Brians 2, Justícia disposarà de fins a 44 llits en total. Coincidint amb la recuperació d'aquest espai, Justícia ha comunicat que durant l'última setmana ha detectat cinc casos positius per coronavirus en un mateix mòdul de la presó de Quatre Camins. Com a mesura preventiva, el personal sanitari farà el test ràpid de coronavirus als altres 145 interns que compartien espais amb ells. Els que donin negatiu es quedaran també aïllats en un altre mòdul de la presó 14 dies, mentre que les instal·lacions on s'han detectat els casos positius seran desinfectades.

Sis mòduls confinats

Fins ara s'han detectat 24 casos positius de covid-19 entre la població penitenciària, tres dels quals ja han rebut l'alta. Dinou es trobaven fins ara a l'hospital penitenciari de Terrassa, un en un altre hospital català i un altre aïllat a casa seva. Hi ha 27 casos més en estudi. Actualment, de manera preventiva, hi ha sis mòduls de tres presons confinats: dos mòduls i la infermeria de Brians 1, un mòdul i el centre per a presos en règim semiobert de Quatre Camins i la unitat de salut mental de Brians 2.

A causa de la reconversió de la segona planta d'infermeria d'aquest últim centre en un hospital per a malalts de covid-19, Justícia extremarà les mesures d'higiene a la resta del centre penitenciari. Salut dotarà el personal de l'equipament amb els mateixos equips de protecció que s'utilitzen als hospitals, una empresa especialitzada s'encarregarà de la neteja de les cel·les de la unitat, la roba es rentarà per separat i els ingressos es faran sense trepitjar cap altre espai de la presó.