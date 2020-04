Sánchez demana a l’oposició un diàleg sense condicions prèvies

Pedro Sánchez i Pablo Casado es van reunir fa gairebé dos mesos a la Moncloa. La trobada no va servir per a res més que per certificar el bloqueig institucional. El líder de l’oposició va demanar una esmena a la totalitat a canvi de qualsevol acord. Ha plogut molt des de llavors, però el president espanyol i el del PP continuen als antípodes. Com si no hagués canviat res de l’escenari. Sánchez manté la mà estesa al diàleg sense consensuar les mesures amb l’oposició, i Casado ha anat augmentant el to fins a responsabilitzar el govern de coalició espanyol dels milers de morts i contagis.

Enmig d’aquest clima, Sánchez manté la proposta de reunir-se amb tots els partits per intentar compartir la crisi provocada per la pandèmia. El que primer va anomenar uns nous Pactes de la Moncloa i, veient els recels de l’oposició, ha passat a rebatejar com un “gran acord de reconstrucció econòmica i social”. La ministra portaveu, María Jesús Montero, va anunciar ahir que la ronda de contactes amb tots els partits a la Moncloa començarà per Casado demà i continuarà amb la resta de partits de més a menys pes parlamentari. Durant la roda de premsa del consell de ministres, els va demanar a tots assistir-hi sense condicions prèvies que obstaculitzin el diàleg. I va advertir a la dreta que la coalició no serà una moneda de canvi i que el govern està “fort i cohesionat”.

El PP va respondre immediatament de manera irada, carregant contra Sánchez per actuar amb “arrogància” i “nul·la voluntat de pacte” per no haver trucat prèviament a Casado per concertar la reunió -a la tarda els dos gabinets ja es van posar en contacte per agendar una cita-. Preveient l’escenari, Montero va demanar no posar “excuses” per acudir a les reunions i “ arrimar el hombro ” -una expressió que va fer servir fins a tres cops- per intentar sortir de la crisi. “Esperem que ningú s’autoexclogui”, va advertir. Qui sí que s’està mostrant interessada en l’acord és la líder de Cs, Inés Arrimadas, que ahir va fer arribar a la Moncloa un document per començar a treballar en els pactes.

Més recentralització?

A diferència de la setmana passada, en què el ministre de Transports, José Luis Ábalos, va donar per fet que els partits independentistes no avalarien uns nous Pactes de la Moncloa, Montero va estendre la mà ahir tant a ERC com a JxCat i va assegurar que no treballen amb la idea d’un pacte que comporti més recentralització, com ha alertat el Govern en els últims dies. “Els partits independentistes no han de tenir por a un ànim recentralitzador, no és en el nostre ADN. Som un partit progressista que creu en l’estat de les autonomies”, va subratllar.

Les reunions, que s’estendran a patronal i sindicats tot i que encara no s’ha detallat com, té com a objectiu que es cristal·litzi amb un acord per a uns nous pressupostos generals de l’Estat. Sánchez va donar per perduts els comptes d’aquest 2020 després que la crisi hagi tirat per terra totes les previsions econòmiques i ja pensa en els del 2021. La ministra portaveu va assenyalar que una de les fites d’aquesta “gran convocatòria al diàleg” és posar les bases per a la reconstrucció d’Espanya. I que, per “encaminar” aquest acord, caldran uns pressupostos generals de l’Estat que, a poder ser, s’aprovin amb una “majoria reforçada”.

Tornen les sessions de control

La prèvia de la sèrie de reunions es viurà avui al Congrés, que celebra la primera sessió de control al govern espanyol des de l’aplicació de l’estat d’alarma. Pocs dubtes hi ha que es repeteixi el clima tens de la setmana passada durant el segon debat de pròrroga de la mesura excepcional per garantir el confinament. Casado preguntarà per la gestió de la crisi, mentre que Vox atacarà el vicepresident segon, Pablo Iglesias, a qui acusa dels principals problemes en la resposta a la pandèmia. La FAES, la fundació de l’expresident espanyol José María Aznar (PP), ha proposat posar com a condició per a qualsevol pacte la fi de la coalició. Montero ho va tornar a rebutjar ahir de ple. Sánchez culminarà la setmana amb una posada en escena d’un gran pacte que encara no ha detallat per on hauria d’anar.

Un mort pel covid-19 a la Moncloa

La Moncloa va lamentar ahir la primera mort per coronavirus al palau on resideix el president espanyol. La ministra portaveu, María Jesús Montero, va comunicar el traspàs de Manuel Sánchez Lizana, treballador del complex. Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, va destacar que era un “treballador admirable” que ha deixat un “gran record a la casa”. La Moncloa ha sigut una font de contagis des del brot de la pandèmia a l’Estat i per això es va procedir a desinfectar-la fa tres setmanes. Es va infectar de coronavirus la vicepresidenta primera, Carmen Calvo -que ahir es va reincorporar a la feina-, així com dues ministres, Irene Montero i Carolina Darias, a més de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. També una de les cares més visibles de l’epidèmia, el director del Centre d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que ahir també es va reincorporar físicament a la roda de premsa habitual del comitè de gestió tècnica.