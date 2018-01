La croada contra les pseudociències

En els últims cinc anys el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ha obert 14 expedients per pràctiques pseudocientífiques, set dels quals l’any passat quan l’entitat va intensificar la persecució d’aquestes pràctiques fraudulentes i va publicar el document El malalt amb càncer. Els tractaments oncològics i pal·liatius, les teràpies sense evidència científica i les pseudociències. Fins ara aquest any ja se n’ha obert un per la celebració ahir del polèmic congrés Un món sense càncer. El que el teu metge no t’està explicant. La denúncia del Col·legi va fer que Salut enviés un tècnic per analitzar-ne els continguts i vetllar que no constitueixin un delicte contra la salut pública.

Dels 14 expedients oberts, un ha comportat la inhabilitació d’un metge durant un any i sis mesos, ja que oferia i comercialitzava el que es coneix com a MMS (o solució mineral miraculosa), que consisteix en diòxid de clor, “que està catalogat com a producte que pot atemptar contra la salut, i l’oferia com a solució màgica”, explica el president del CoMB, Jaume Padrós. També s’han fet dues denúncies al departament de Salut i tres requeriments adreçats als metges en qüestió. Dos dels expedients s’han arxivat i la resta estan en tràmit. Un d’aquests està en procés de suspensió d’exercici, ja que el metge “apartava els pacients de tractaments validats i els oferia solucions amb tractaments rebutjats per la comunitat científica i clínica”, afegeix Padrós. També s’ha fet una denúncia per la via penal de l’actuació d’una persona no metge que indicava pseudociència i que va acabar amb sentència condemnatòria a vuit mesos de presó.

El Col·legi no té un servei d’inspecció i els casos els arriben perquè ho denuncien els ciutadans o perquè en tenen coneixement pels mitjans o per internet. El president dels metges alerta que aquest no és un tema de llibertat d’expressió ni de confrontar les tesis de les pseudociències amb la medicina convencional, ja que aquesta té “mètodes científics per determinar el que serveix i el que no”. “Quan es plantegen marcs de debat entre uns i altres està clar que sempre guanyaran els altres perquè el discurs dels xerraires sempre triomfarà per sobre de la racionalitat”, argumenta. Padrós assegura, però, que accepten la “complementarietat d’algunes d’aquestes teràpies”. “Però el que no admetem és que es puguin presentar com a alternativa a tractaments validats que han mostrat la seva evidència. Això és inadmissible”, diu Padrós, que recorda que, en molts casos, es tracta d’una estafa econòmica per part de persones que s’aprofiten de la vulnerabilitat dels malalts. Des del Col·legi reconeixen que les xarxes socials han amplificat el fenomen de les pseudociències però admeten que “l’element màgic sempre ha sigut atractiu”, sobretot quan no s’accepta que la medicina convencional no pot solucionar-ho tot.