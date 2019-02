Troben una dona morta a la platja de Barcelona

Una dona ha aparegut morta aquesta matinada a la platja de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a un quart de quatre de la matinada. La policia catalana ha obert una investigació per determinar les causes de la mort i no descarten cap hipòtesi.

Segons ha avançat 'Ser Catalunya', la dona, que tindria uns cinquanta anys, presentaria signes de violència al coll i no es descarta que hagi mort per asfíxia.

El cos s'ha trobat a la platja del Somorrostro, davant d'una de les discoteques més populars de la zona. La dona no portaria documentació.