L'espanyol Pablo Ibar, declarat culpable d'un triple assassinat comès als EUA el 1994

Pablo Ibar ha estat declarat culpable. Els 12 membres del jurat han determinat per unanimitat que aquest ciutadà de nacionalitat espanyola i americana és l'autor d'un triple assassinat a Florida (EUA) el 1994, pel qual se li imputaven sis càrrecs. Ara el jutge Dennis Bailey haurà de dictar sentència i, de moment, la Fiscalia ha tornat a demanar pena de mort per a ell. La decisió no se sabrà fins d'aquí sis o vuit setmanes, quan s'anunciï si Ibar és condemnat a pena de mort o a cadena perpètua. Malgrat tot, els advocats d'Ibar han dit que recorreran qualsevol sentència de culpabilitat.

Aquest és el quart judici contra Ibar, que ha passat 24 dels seus 46 anys a la presó. El primer judici va ser declarat nul perquè els membres del jurat no es van posar d'acord, però el 2000 va ser declarat culpable i condemnat a mort. Des d'aleshores i fins el 2016 va estar al corredor de la mort, fins que el Tribunal Suprem de Florida va anul·lar la condemna i va ordenar repetir el judici perquè les proves que l'inculpaven eren febles i escasses. En aquesta quart judici, la Fiscalia ha jugat un paper clau i ha tornat a demanar la pena de mort per a Ibar. L'al·legat final va anar a càrrec de Chuck Morton, el fiscal en el judici en què Ibar va ser condemnat a mort el 2000. El fiscal no va presentar proves, sinó que es va limitar a subratllar la brutalitat del crim que s'aprecia en el vídeo de la prova i que no demostra que l'autor del crim fos l'acusat.

Ibar s'ha declarat sempre innocent i ha lliurat una agònica lluita contra la pena de mort des que va ser acusat dels tres crims. La Policia el va detenir per una baralla entre joves, però va acabar inculpat per la mort de l'amo d'una discoteca i dues noies joves, que van ser assassinats en un suburbi al sud de Florida on vivia Ibar. Ell sempre ha dit que "no era un àngel" quan era jove, però que "no és un assassí".