El govern espanyol aprova equiparar els permisos de paternitat i maternitat a 16 setmanes el 2021

El govern espanyol ha aprovat aquest divendres un decret llei que haurà de convalidar el Congrés en el qual es preveu l'equiparació dels permisos de paternitat i maternitat a tres anys vista. Segons ha explicat la vicepresidenta, Carmen Calvo, en roda de premsa posterior al consell de ministres, l'objectiu és que el 2021 els homes arribin també a les 16 setmanes de permís, la mesura que ara està establerta per a les dones. L'augment serà progressiu: aquest any es pujaria el permís de paternitat fins a les 8 setmanes i el 2020 a les 12. D'aquí a tres anys s'arribaria als estàndards que es debaten a nivell de la Unió Europea, ha assenyalat Calvo. "La maternitat no pot ser una arma contra el desenvolupament laboral i ciutadà de la dona", ha afegit.

Una altra de les potes en matèria d'igualtat de gènere que ha tirat endavant l'executiu de Pedro Sánchez té a veure amb la transparència de les taules salarials, que afectaran a les empreses de més de 50 treballadors. La intenció és conèixer per què hi ha una bretxa salarial, del voltant del 23%, introduint el concepte “d’igual feina, igual salari”, ha explicat la vicepresidenta.

Calvo ha destacat que en els nou mesos de govern han impulsat l’aprovació de quatre lleis encaminades a garantir la igualtat, tot i que se n’han quedat sis pel camí, que decauran amb la legislatura, i que la vicepresidenta ha criticat que Cs i PP hagin vetat al Congrés.

Plans d'igualtat a les empreses

El govern espanyol també obligarà les empreses de més de 50 treballadors a fer plans d’igualtat, per garantir que les mateixes dones puguin participar en els mecanismes garants de la igualtat, segons ha explicat Calvo. Es donaran dos anys a les societats d’entre 50 i 250 empleats per aplicar-los, mentre que les de més de 250 anys només tindran un any per fer-ho. Per últim, s’ha incorporat una modificació en les cotitzacions socials per a les cuidadores de dependents, que avui tenen una penalització a l’hora de jubilar-se, perquè deixen de cotitzar per passar a cuidar els dependents. “Hem de tornar-los la possibilitat de la cotització”, ha explicat la vicepresidenta, que ha argumentat que la majoria de les cuidadores que deixen la feina per tenir cura dels dependents són dones.

Totes aquestes mesures, "urgents i necessàries", ha subratllat Calvo, beuen d'un projecte de llei que el PSOE havia presentat al Congrés, orientades a acabar amb la desigualtat de gènere i que preveien "tots els elements discriminatoris en què en l'itinerari laboral hi havia elements injustos".