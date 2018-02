Parlar per trencar amb els tabús dels trastorns mentals

Les malalties mentals arrosseguen un estigma que pateixen les persones afectades en diferents facetes de la seva vida quotidiana (a la família, la feina o l'entorn social). Per combatre aquesta situació, la campanya 'Parla obertament' ha creat una instal·lació que recorrerà alguns pobles de Catalunya per visualitzar i normalitzar el tractament dels trastorns mentals. Segons les dades d'un estudi del 2016 fet conjuntament entre l'associació i la Universitat de Barcelona, el 80% de les persones amb trastorns mentals han patit discriminació i un 55% l'experimenten de manera habitual al llarg del temps.

Des de l'associació Obertament -impulsors de la campanya- subratllen que les dades són preocupants: "La discriminació és una realitat. Volem apropar als territoris una proposta que ofereix dades i conscienciació. Volem portar el missatge a la gent i que es trenqui el tabú de les malalties mentals", ha afirmat el president de l'entitat, Edgar Vinyals.

La instal·lació, que farà gira per Catalunya -Barcelona, Gavà, Girona, Mataró, Tàrrega, Cervera i Berga-, consta de diferents panells informatius i un joc de cilindres amb els quals es proposa un repte: encertar el percentatge de persones afectades per algun trastorn mental que es declaren víctimes d'alguna discriminació. La proposta és divulgativa i proposa activitats per desestigmatitzar aquestes malalties.

Conseqüències globals

Les persones que pateixen trastorns mentals troben dificultats en l'àmbit de la feina, la família i les relacions socials. Segons l'estudi, les persones amb malalties mentals tenen més traves per trobar feina -la seva taxa d'atur és de més del 60%-. Dels que sí que treballen, més d'un 40% asseguren que han patit burles, insults o menyspreu al lloc de treball.

Als malalts mentals els costa parlar del seu trastorn amb familiars i amics per por de no ser acceptats i sovint es reclouen socialment. Segons l'estudi, més d'un 50% manifesten haver sigut tractats injustament per familiars o amics. Marc Labeaga pateix un trastorn d'ansietat des de fa temps, però fins fa un any no va dir res als seus amics: "Si tens mal a l'esquena no dubtaràs a dir-ho al teu amic; en canvi, si el mal que tens és mental no en parles. Aquest és el problema".

La campanya amb el lema "Si no saps de què parlar, parla" vol ajudar l'entorn del malalt i així trencar amb aquest tabú. Per aconseguir-ho ha creat una pàgina web interactiva que ajuda l'entorn del malalt a abordar la situació amb naturalitat.

La instal·lació de la campanya estarà a Barcelona el dies 16 i 17 de febrer.