Un estudi calcula que Catalunya i Espanya han superat el pic de morts

Tant Catalunya com la resta d’Espanya ja han superat el pic de morts per covid-19 però la xifra de víctimes total seguirà augmentant de manera notable, almenys fins a finals d’abril. Després, s’hauria d’estabilitzar l’increment diari de morts fins que a l’agost, que és quan es donarà per acabada la primera onada de la pandèmia, deixaria de morir gent. Són les projeccions de l’estudi realitzat per l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), de la universitat nord-americana de Medicina de Washington, patrocinat per la Fundació Bill i Melinda Gates.

El treball, que ha seguit l’evolució del covid-19 des de l’inici de la pandèmia, fa el pronòstic que aquesta primera onada de coronavirus se saldarà amb unes 3.500 morts a Catalunya, més de 19.000 a tot l’Estat i unes 150.000 al conjunt d’Europa. A Itàlia hi preveu una xifra de víctimes una mica més alta que a Espanya, unes 20.000. En canvi, als països del nord del continent l’estudi assenyala que el pic de letalitat encara no s’ha assolit. Al Regne Unit és on pronostica la xifra més elevada de morts, que podria arribar als 66.000.

A nivell català, el pic de casos se situa el 30 de març, segons els càlculs dels investigadors. Aquell dia, segons les dades de Salut, es van registrar 2.616 nous positius i la xifra de víctimes es va elevar a 262, la més alta des de l’inici de la pandèmia. Des de llavors que les xifres van a la baixa, tot i que es mantenen per sobre de les 100 víctimes diàries. Ahir van ser 133 morts, segons les dades del Govern. L’estudi creu que aquesta xifra pot tenir algun repunt puntual, però que la corba hauria de ser descendent fins a principis de maig, quan el nombre de víctimes podria acostar-se al zero. La projecció final és que a Catalunya s’arribi a gairebé 3.500 víctimes, mig miler més de les que hi ha hagut fins ara per coronavirus (3.041 en el balanç diari d’ahir).

Tensió encara a les UCI

Les dades de l’IHME són fins i tot millors que l’estimació que havia fet Salut durant la segona quinzena de març, que calculava que el pic de casos actius se situaria al voltant del 24 d’abril. Segurament perquè en l’estudi català només es recollien les mesures parcials i no les totals que va acabar autoritzant el govern espanyol. La projecció de l’IHME augura bones notícies, perquè han de baixar de manera dràstica les víctimes, tot i que en aquest informe també s’observa com la pressió a les UCI seguirà encara unes setmanes, ja que potser baixarà el número d’ingressos però el total de persones que necessiten cures intensives es mantindrà elevat durant uns quinze dies més.

A Espanya es va arribar al pic l’1 de març, quan es van registrar 950 víctimes. Des de llavors que la dada també ha anat a la baixa, tot i el repunt puntual d’ahir -provocat, segurament, per l’efecte cap de setmana-. Al conjunt de l’Estat, però, encara es tardarà uns dies a arribar a un número de víctimes pròxim a zero. Les morts aniran baixant considerablement durant la setmana que ve fins a arribar a les 150 diàries cap a meitat de mes. Llavors, fins al dia 1 de juny, la corba s’anirà aplanant. La projecció també indica que les UCI estaran desbordades fins a finals de mes. Per comunitats, Madrid és i serà la més afectada, ja que s’hi preveuen gairebé 5.700 morts (ara en són 5.371). Tot i que la previsió és optimista i preveu un descens immediat de víctimes, sembla difícil que es pugui complir a la capital espanyola.

A nivell europeu, l’estudi elaborat a partir de les dades oficials de cada estat calcula que als països del centre i nord del continent encara no s’ha arribat al pic de víctimes. França arribaria a les 15.000, Alemanya a les 8.800 i Holanda vorejaria les 6.000. Però on la projecció és més pessimista és a la Gran Bretanya, on els 6.100 morts actuals serien només un 10% del que pronostica l’estudi, que parla de 66.000 víctimes i situa el 20 d’abril com la data en què s’arribaria al pic. El director de l’IHME, Christopher Murray, ho atribueix al fet que el govern britànic va reaccionar tard. Exactament igual que als Estat Units, on calculaven 81.000 víctimes però on s’ensuma que el total “estarà per sobre” del que van vaticinar.

Por a una segona onada

L’informe evidencia que les mesures de confinament “han tingut efecte” i que “el pitjor ja ha passat”, però també alerta que aquestes projeccions estan condicionades al fet que es mantinguin les prevencions les pròximes setmanes i que la tornada a la normalitat sigui esglaonada. “La clau per controlar la pandèmia ha sigut el confinament, i es descontrolarà si es relaxa de manera sobtada”, apunta el director de l’IHME. D’acord amb el seu estudi, els efectes del covid-19 han sigut més o menys devastadors en funció de quan es van posar en marxa les mesures de distanciament social. “Per disminuir el risc d’una segona onada en llocs on la primera onada de covid-19 ha sigut controlada amb mesures de confinament, cal seguir aplicant normes de distanciament preventives, que els governs considerin fer testos massius i que els nous infectats facin quarantena. I així fins que s’hagi aconseguit la vacuna i es pugui administrar de manera massiva a la població”, adverteix Murray.