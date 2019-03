El fiscal diu que si els Maristes haguessin actuat el 1986 "no s'haurien produït" més abusos sexuals

El fiscal del cas Maristes ha sigut contundent contra la institució que gestiona l'escola. En el seu informe final del judici, el fiscal ha assegurat que si els Maristes haguessin actuat el 1986 –quan l'exprofessor Joaquim Benítez va explicar que l'havien encobert d'un cas d'abusos– "no s'haurien produït" més abusos sexuals. Es van presentar fins a 17 denúncies d'exalumnes dels Maristes de Sants-Les Corts de Barcelona per suposats abusos de Benítez, tot i que els límits legals van fer que es declarés que tots els casos havien prescrit menys quatre, els més recents i els que s'estan jutjat. El representant del ministeri públic ha carregat contra la Fundació Champagnat, la institució de l'escola, perquè "té una evident responsabilitat civil" però també "una responsabilitat moral".

"En aquest temps en què el papa Francesc demana perdó pels casos de pedofília, la Fundació, en lloc d'estar amb les víctimes, està regatejant fins a l'últim cèntim tot i que té una pòlissa d'assegurança", ha dit el fiscal sobre les indemnitzacions a les víctimes. També ha recordat que la Fundació es diu Champagnat en honor al beat Marcelino Champagnat, "una persona reconeguda per la seva vida cristiana exemplar". "El ministeri fiscal no té el menor dubte que el beat Champagnat està contorbat per l'actuació de la seva Fundació", que nega les indemnitzacions a les víctimes, ha afegit. El fiscal ha explicat que l'actuació de la Fundació Champagnat l'ha "contorbat", com també la declaració de Benítez.

"És una declaració light, cínica, exhibicionista, narcisista, egòlatra i falsa en moltes ocasions", ha valorat el representant del ministeri públic sobre el relat que va fer l'exprofessor d'un dels dos casos que va admetre, encara que ha subratllat que Benítez va confessar els fets "de forma supèrflua i sibil·lina".