L’habitatge es dispara com a problema barceloní

Tot i que la situació política de Catalunya continua acaparant les preocupacions dels barcelonins en tots els nivells -la situen com el problema que més els afecta a nivell personal, de ciutat i de país-, les dificultats per accedir a un habitatge es disparen en el rànquing del baròmetre municipal, que les catapulta quatre posicions fins a situar-les com la segona preocupació més greu de la ciutat. L’habitatge és ara un maldecap per al 12,3% dels enquestats, mentre que en l’edició d’aquesta enquesta del desembre ho era només per al 4,8%. A més, el baròmetre ha inclòs un bloc específic sobre aquest tema que ha servit per constatar que gairebé tots els barcelonins creuen que l’habitatge és un problema a la ciutat i que, de fet, prop de la meitat hi veuen un problema molt greu.

Tres de cada quatre enquestats es posicionen de manera clara a favor de la necessitat de regular els lloguers i només el 20% consideren que el preu ha de ser lliure. El portaveu del govern municipal, Gerardo Pisarello, a l’hora de valorar ahir els resultats d’aquesta part del baròmetre va defensar que les respostes avalen la conveniència que el nou govern espanyol modifiqui la llei d’arrendaments urbans-va apuntar que ara disposa de les majories necessàries per fer-ho- i també va llançar un missatge a la Generalitat -perquè destini els habitatges intestats al parc de lloguer social- i als promotors, perquè acceptin la proposta de destinar el 30% dels pisos a lloguer social quan es facin noves construccions o grans rehabilitacions.

En una línia similar es pronunciava ahir el Sindicat de Llogaters. El seu portaveu, Jaime Palomera, remarcava que ja no són només els inquilins els que demanen que es faci aquesta regulació, sinó la “immensa majoria dels barcelonins”, perquè es tracta, diu, d’una mesura enfocada a defensar “el dret a l’habitatge i la sostenibilitat dels barris” i que, a més, ja s’ha aplicat en altres ciutats europees i dels Estats Units.

A banda de la pujada de l’habitatge i el turisme com a problemes, també creixen la percepció d’inseguretat i la inquietud pel trànsit, mentre que baixa la preocupació per l’atur.

Les herències intestades, per fer lloguer social

El vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar ahir que la Generalitat destinarà “immediatament” a la compra d’habitatge de lloguer social part dels recursos que s’obtinguin en una subhasta d’immobles provinents d’herències intestades que s’ha de fer el 5 de juliol. En una entrevista a TV3 va dir que els diners que aporti la venda de 13 habitatges permetran adquirir entre 30 i 40 habitatges a Barcelona i l’àrea metropolitana per destinar-los al lloguer assequible.