"T'adones com és d'important la vista": testimonis amb problemes oculars expliquen la seva experiència

"L'últim que voldria veure és la cara de les persones que m'estimo", diu l'actor Josep Maria Pou. "Si em demanessin quin dels cinc sentits em faria mal perdre, és la visió", reconeix el síndic de greuges, Rafael Ribó. Ells són dos dels protagonistes de la campanya de la Fundació Ulls del Món per evitar la ceguesa de 500.000 persones en els pròxims cinc anys.

La campanya 500.000 + 500.000 vol implicar la societat catalana en el problema de la ceguesa evitable. L'objectiu és tractar 500.000 persones de zones desfavorides del Sàhara, Moçambic, Bolívia i Mali. Segons dades de l'Agència Internacional per a la Prevenció de la Ceguesa (IAPB), gairebé el 90% de les persones cegues viuen en els països del Tercer Món i el 75% de la ceguesa és evitable amb els mitjans i les tècniques que fem servir a les societats desenvolupades dels països del nostre entorn. "L'oftalmologia no és prioritària als països pobres, però la nostra experiència ens demostra que la ceguesa evitable comporta més pobresa, exclusió social i fins i tot mort prematura", ha explicat Rafael Ribó, que és també president d'Ulls del Món.

La fundació vol duplicar en els pròxims cinc anys els tractaments realitzats i, per això, ha engegat una campanya de comunicació en què participen els actors Josep Maria Pou, Núria Prims i Mariona Tena, el director de cinema Isaki Lacuesta i persones anònimes com Asun Uñó, que va patir un despreniment de retina i va estar a punt de perdre un ull. Tots ells expliquen les seves pors en relació a la pèrdua de visió. L'objectiu és sensibilitzar de la problemàtica i sumar suports a la tasca d'Ulls del Món en els territoris on actua.

Segons expliquen des de la fundació, fer un tractament costa 7 euros i operar una persona amb cataractes té un cost de 70 euros. L'entitat s'ha marcat com a objectiu aconseguir els fons econòmics necessaris per tractar 100.000 persones anualment durant els pròxims cinc anys.

L'any passat Ulls del Món va atendre més de 64.000 persones, 12.000 de les quals van ser nens.