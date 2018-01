La mort d’un intern a Màlaga reobre el debat dels CIE i les seves condicions

Un home de 36 anys i de nacionalitat algeriana va morir divendres passat al centre d’internament per a estrangers (CIE) d’Archidona, a Màlaga. La mort d’aquest intern ha aixecat polseguera perquè la Policia Nacional -responsable de la seguretat de l’espai- ha atribuït la defunció a un suïcidi, però la família ho descarta i les entitats que demanen el tancament dels CIE han qüestionat l’actuació dels agents. Fonts del cos policial, que va obrir una investigació per aclarir la mort, van assegurar ahir que l’autòpsia ha determinat que l’home es va suïcidar penjant-se. En canvi, el germà de la víctima va explicar que el dia abans de la seva mort havia parlat amb ell per telèfon i que ell li havia dit que “estava molt bé”.

El portaveu de la plataforma ciutadana contra el CIE d’Archidona, Daniel Machuca, va assegurar ahir que la família del mort dubta que el noi se suïcidés i va subratllar que el seu germà encara no ha pogut veure el cos de la víctima encara que ja fa quatre dies que és a Màlaga. “No s’entén com s’ha pogut produir una mort per suïcidi en un centre sota la custòdia de les forces antiavalots i el ministeri de l’Interior”, va afirmar Machuca, que va afegir que “els interns pateixen agressions físiques cada dia”. De fet, arran de la mort del jove, la televisió algeriana Ennahar va difondre un vídeo en què agents espanyols colpegen un intern en aquell CIE. Sota el títol “Així és com els guàrdies tracten els algerians a Espanya”, la cadena va atribuir les imatges a la mort del noi.

Tot i això, les entitats que demanen el tancament dels CIE no han vinculat el vídeo amb la defunció del jove, encara que han apuntat que les imatges que es mostren pertanyen a l’interior del centre d’Archidona. També han parlat d’una situació “tensa” en aquest centre de Màlaga i han recordat que es tracta d’una presó -que encara s’ha d’estrenar com a tal- que s’ha habilitat com a CIE per l’onada d’immigrants algerians que va arribar a les costes murcianes a finals de novembre. “És doblement greu que es faci passar un centre penitenciari en obres com un CIE”, va assegurar ahir la membre de Tanquem els CIE Mercè Duch.

Els interns del centre d’Archidona ja han protagonitzat diverses protestes -des que es van portar allà més de 500 persones- per les males condicions de l’espai. A més, s’han queixat de la falta d’assistència mèdica. El Defensor del Poble també ha detectat “nombroses mancances” en aquest CIE i ha posat en dubte la idoneïtat d’una futura presó com a centre d’internament d’estrangers. “A Archidona hi ha una gran opacitat. Entrar-hi com a visitant -fins i tot per a un advocat-és un problema”, va afegir Duch. La situació ha tingut repercussió política i la consellera andalusa de Justícia, Rosa Aguilar, ha demanat al ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, que posi “punt final” a la reclusió d’immigrants a la futura presó d’Archidona.