Johnson & Johnson va vendre les seves pólvores de talc durant dècades tot i saber que eren cancerígenes

Dos anys després que s'obligués a pagar una multa multimilionària a Johnson & Johnson perquè es van vincular les seves pólvores de talc a un cas de càncer, una investigació de Reuters ha revelat que la companyia era conscient que el seu producte contenia amiant.

L'informe demostra que durant dècades, des del 1971 fins a principis dels anys 2000, els alts càrrecs de Johnson & Johnson, així com els seus metges i advocats de confiança, sabien que estaven comercialitzant pólvores de talc perjudicials per a la salut. Segons la investigació, els implicats van discutir la viabilitat del problema, però no ho van comunicar a cap ens públic.

Aquest mateix divendres, poc després que els periodistes fessin públic l'article, la companyia nord-americana ha llançat un comunicat titllant el text de "fals i difamatori". Tot i així, els mercats han castigat durament el gegant farmacèutic, que ha arribat a caure un 10% a Wall Street aquest dijous.

Els últims anys, la companyia ha anat enfrontant milers de demandes judicials que al·leguen que els seus productes de talc per a nadons contenien amiant i, a la llarga, causaven càncer d'ovaris i altres tipus de càncer. Un dels últims va ser el mes de juliol passat. Finalment, un tribunal de Missouri va obligar Johnson & Johnson a pagar 4.690 milions de dòlars. La denúncia l'havien interposat 22 dones i les seves famílies. La companyia recorrerà.