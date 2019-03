Un jutge diu que va demanar protecció per als nens assassinats a Godella i la Guàrdia Civil nega haver rebut l'avís

La mort d' un nen de tres anys i mig i una nena de cinc mesos, presumptament a mans dels pares a la localitat valenciana de Godella, a més de continuar projectant ombres sobre la gestió del serveis socials, podria esquitxar també la Guàrdia Civil i la judicatura, que avui, dimecres, han donat versions contradictòries sobre la seva actuació després de ser avisats per l'àvia dels nens de la situació de desemparament que patien els menors.

Tal com han confirmat el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJPV) i el delegat del govern espanyol, Juan Carlos Fulgencio, el 13 de març a la tarda, poques hores abans de la mort dels menors, l'àvia va acudir al jutjat de guàrdia de València per denunciar la situació dels seus nets. Segons ha explicat el TSJPV en un comunicat, quan va rebre la petició de l'àvia, el jutjat va iniciar diligències prèvies i va remetre la denúncia a la comissaria de la Policia Nacional de Burjassot-Godella, perquè, de manera preventiva, "es prenguessin les mesures oportunes en relació amb la situació dels menors". Paral·lelament, aquella mateixa tarda el magistrat va acordar inhibir-se de les actuacions i remetre-les al deganat dels jutjats de Paterna perquè el considerava l'òrgan competent.

L'ordre de "mesures oportunes" sembla, però, que no va arribar, o almenys això és el que han assegurat a l'ARA fonts oficials de la Guàrdia Civil, que és el cos policial amb potestat en aquest municipi segons l'estructura organitzativa i de coordinació existent entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. "Nosaltres no vam tenir constància de la situació fins a l'endemà", quan una veïna va avisar que havia vist la mare dels cridant pel carrer, han reiterat aquestes mateixes fonts.

Aquestes contradiccions posarien en qüestió la coordinació entre la magistratura i els cossos de seguretat. Així ho reconegut implícitament aquest matí el delegat del govern espanyol, Juan Carlos Fulgencio, que ha subratllat: "Estem parlant d'un curt espai de temps. S'ha ordenat una investigació interna per determinar de quines circumstàncies teníem o no teníem coneixement i si hi va haver una resposta àgil".

"Un error com a col·lectivitat"

La controvèrsia sobre l'actuació policial es produeix dies després que el Consell General del Treball Social i el Col·legi Oficial de València admetés en un comunicat que, "més enllà de la correcta aplicació dels protocols d'atenció", hi va haver "un error com a col·lectivitat en no haver sabut prevenir adequadament" el doble crim. En aquest sentit, va recordar que els sistemes sanitari, educatiu i judicial, les forces i cossos de seguretat, els serveis socials, la família, el veïnat i altres organitzacions socials han tingut "relació amb l'entorn directe en el qual es van moure aquests nens", que vivien amb els seus pares en una casa ocupada. "La societat en conjunt de forma corresponsable va participar en la seva atenció en un moment o un altre de les seves vides", subratlla el comunicat.

Per evitar que no es tornin a produir casos com el dels dos infants de Godella, dels quals el més gran feia dies que no anava a l'escola, els treballadors socials reclamen un "augment de la corresponsabilitat social respecte a l'atenció de situacions de violència en general i de violència contra infants i adolescents en particular", i adverteixen de la "clara insuficiència de recursos en la proximitat". Per això demanen un "reforç" dels serveis socials d'atenció primària.

El col·lectiu assegura que se sent "responsable" de la "implementació, el desenvolupament i la millora constant dels protocols per atendre i prevenir en situacions de risc que puguin abocar a la vulneració dels drets d'aquells que més necessiten la garantia". Tot i així, admet que "no hi ha protocols de risc zero".

Presó provisional per als pares

El titular del jutjat d'instrucció número 4 de Paterna va decretar el 17 de març l 'ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança, dels pares dels dos nens trobats a Godella com a sospitosos de la mort dels seus fills. Als nens se'ls va localitzar enterrats en dues fosses separades a prop del domicili familiar.

Segons fonts pròximes a la investigació, els menors haurien rebut cops al cap. Les mateixes fonts apunten que la dona podria patir algun tipus de desequilibri mental, que experimentava al·lucinacions i que, el dia que els fills van ser assassinats, va patir un brot psicòtic.