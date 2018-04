Dissabte de cel ennuvolat i plugims

El temps que s'espera per avui serà ben diferent del de demà. Encetarem el cap de setmana encara dins del radi d'acció de la depressió que ahir va deixar xàfecs i tempestes a molts punts del país. Així doncs, serà una jornada ennuvolada, amb precipitacions febles que seran més continuades a les comarques de Girona, de Barcelona, de la Catalunya del Nord i de les Illes. A la resta, cauran alguns ruixats de distribució irregular, i tant a Ponent com al País Valencià fins i tot hi haurà algunes clarianes.

540x306 Precipitació prevista per dissabte / Model GFS - Araméteo Precipitació prevista per dissabte / Model GFS - Araméteo

La temperatura serà més baixa que ahir. La màxima se situarà entre 12 i 17 ºC a la majoria de pobles i ciutats. Els valors més elevats seran al sud de les comarques d'Alacant, on s'arribarà a valors de 20 a 22 ºC a tot estirar.

Demà tindrem un dia radicalment diferent, ideal per gaudir de l'aire lliure. L'allunyament de la baixa farà que s'obrin clarianes ja de matinada, i diumenge al matí farà sol a gairebé tot arreu. Només quedaran restes de núvols a punts de la meitat est del país, bàsicament a les comarques de Girona i del nord i est de Barcelona. També hi haurà alguna boirina o banc de boira matinal a fondalades interiors que es dissiparà ràpidament. A la tarda creixeran algunes nuvolades a zones de muntanya que, en el cas del Pirineu i Prepirineu oriental, deixaran escapar algun ruixat molt local.

La temperatura de primera hora del matí serà semblant o fins i tot una mica més baixa. En canvi, la màxima pujarà clarament i l'ambient serà plenament primaveral. S'arribarà a valors de 15 a 20 ºC al Pirineu, al Prepirineu i a l'Altiplà Central i de 20 a 25 ºC a la resta.

540x306 Temperatura màxima prevista per diumenge / Model GFS - Araméteo Temperatura màxima prevista per diumenge / Model GFS - Araméteo

Dilluns s'atansarà un nou canvi de temps. Els núvols augmentaran ràpidament durant el matí i arribaran ruixats per l'oest. Sobretot afectaran les comarques de Lleida, Tarragona, la Franja de Ponent i del País Valencià. A la resta seran menys probables.