Les peripècies d'un autocar per travessar el Coll de la Creueta

Aquestes últimes hores s'ha fet viral a les xarxes socials un vídeo que va compartir ahir a Facebook la companyia d'autocars Trans Cerdanya. Les impagables imatges ensenyen el pas d'un dels seus vehicles ahir pel Coll de la Creueta, entremig d'un més que estret passadís entre congestes tan altes com el mateix autocar. El pas sembla mil·limetrat i fet a mida, però segons el gerent de d'Autocars Trans Cerdanya, Salvador Rigola, ja estava pensat i estudiat que l'autocar hi podria passar. El vídeo deixa clar que el bloc de neu és tan alt com l'autocar, és a dir, d'uns 4 metres d'altura.

El Coll de la Creueta és a uns 1.900 metres d'altura, però el vent fa que sovint s'hi acumuli molta més neu de la que ha caigut, i s'hi formen grans congestes. Segons Salvador Rigola, trobar-se en situacions d'aquest estil a l'hivern és relativament habitual per als autocars d'aquesta companyia de la Cerdanya, tot i que la nevada de fa pocs dies a la zona ha estat de les més importants dels últims 20 anys.

L'autocar cobria el trajecte entre l'estació d'esquí de Masella i Castellar de n'Hug i transportava uns alumnes que estan de setmana blanca. La turbina que havia de fer més ample el pas havia tingut un petit problema, però de seguida va obrir un pas més ample. A hores d'ara la via entre la neu és bastant més oberta i ni tan sols ofereix complicacions per a un gran autocar com el del vídeo.

Més enllà de les grans acumulacions a causa del vent, el gruix de neu acumulat al Cadí Nord, a 2.100 metres, és ara de més de 125 centímetres, el doble de l'habitual per a l'època. Gran part del Pirineu té ara mateix el doble de neu del que és normal, i en alguns casos gairebé el triple. A Núria hi ha acumulats uns 110 centímetres, quan per a l'època són en general uns 40.