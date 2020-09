Cap de setmana de plena tardor

Hem encetat el cap de setmana amb ambient de plena tardor, amb temperatures mínimes que avui s'han situat per sota dels 15 graus a tota la façana litoral -ens hem llevat amb 13ºC a Palamós, a Barcelona o a Vilanova i la Geltrú-, per sota dels 10 a les comarques interiors i fins i tot per sota dels 5 graus en punts de mitja i alta muntanya i en ciutats i viles com Puigcerdà, Ripoll, Vic, Berga o Sort. I tot i que el dissabte el passarem amb moltes estones de cel clar, especialment a la meitat sud del país, durant les hores centrals del dia els termòmetres es mantindran a ratlla i costarà trobar valors per sobre els 21 o 22ºC.

651x366 Aquesta tarda el vent bufarà amb ganes a tota la meitat sud del país Aquesta tarda el vent bufarà amb ganes a tota la meitat sud del país

L'altre protagonista del dia serà el vent, que ja ha deixat cops de més de 80 km/h a l'Empordà, a les Terres de l'Ebre i a les cotes altes del Pirineu i que durant la tarda, amb cops ja més aponentats, també bufarà amb ganes al pla de Lleida i a la Catalunya central. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya té activat un avís per ventades fortes que afecta diverses comarques fins demà al migdia.

651x366 Aquesta tarda es pot escapar algun ruixat també al vessant sud del Pirineu i a les comarques del nord-est Aquesta tarda es pot escapar algun ruixat també al vessant sud del Pirineu i a les comarques del nord-est

Tot plegat amb cel tapat i precipitacions intermitents al vessant nord del Pirineu durant tota la jornada i amb alguns ruixats dispersos a la resta de la serralada i a les comarques del nord-est a partir de mitja tarda. La cota de neu s'enfilarà ràpidament per sobre els 2000 metres però de cara a la propera matinada tornaria a baixar i caurien flocs a partir de només 1200 metres d'altitud. A la resta del país el dissabte el passaran amb molt més sol que no pas núvols.

651x366 La cota de neu es tornarà a desplomar fins als 1200 metres la propera matinada La cota de neu es tornarà a desplomar fins als 1200 metres la propera matinada

De cara a diumenge es mantindrà l'ambient fred arreu i el vent als dos extrems del país. Durant el matí els núvols seran escassos però a la tarda es reactivarà la nevada cap al Pallars i l'Aran i cauran gotes a les comarques de Girona. La neu apareixerà per sobre els 1800 metres.

La setmana vinent vindrà marcada per una progressiva recuperació de les temperatures, especialment de les diürnes, i d'un panorama en conjunt força tranquil, sense cap tongada de pluges generalitzada a mitjà termini. Els últims mapes del temps, això sí, insinuen un nou descens brusc dels termòmetres de cara al cap de setmana vinent que, si es confirma, ens deixaria registres fins i tot més freds que els d'avui.