Espanya expulsa les 116 persones que van saltar la tanca de Ceuta

Espanya ha retornat al Marroc els 116 migrants que aquest dimecres van saltar la tanca de la frontera espanyola a Ceuta. Segons han confirmat fonts del ministeri de l'Interior a diverses agències, la Policia Nacional ha sigut l'encarregada d'expulsar-los de manera individual i amb assistència sanitària.

Basant-se en un acord signat entre el govern espanyol i el marroquí l'any 1992, el país nord-africà va acceptar ahir mateix readmetre els subsaharians. Les fonts citades per Europa Press apunten que el pacte "s'ha reactivat" perquè ja s'havia aplicat anteriorment. Tot i així, no han aclarit si d'ara endavant aquest serà el procediment estipulat per a totes les arribades. Aquesta decisió dependrà de la voluntat del Marroc i la seva predisposició a readmetre els migrants, "perquè és un acord bilateral", assenyalen les mateixes fonts.

L'acord d'aquesta col·laboració entre els dos països recull que Espanya té un màxim de deu dies des de l'arribada dels migrants per presentar la sol·licitud de readmissió. I és en el primer article del pacte on s'estableix que el Marroc permetrà el retorn de "nacionals de països tercers que haguessin entrat il·legalment" al territori espanyol sempre que les autoritats frontereres espanyoles facin una petició formal. A la demanda de reallotjament s'hi han de veure recollides les dades d'identitat, la documentació de què es disposi i tota la informació possible sobre cadascuna de les persones.

La decisió s'ha pres després que l'arribada dels migrants aixequés polseguera, tant per l'elevat nombre de persones que van saltar la tanca simultàniament com per les querelles interposades per col·lectius policials. És el cas del sindicat Independents de la Guàrdia Civil (IGC), que va anunciar que es querellaria contra els subsaharians per haver ferit set agents, dels quals només un va haver de ser ingressat, amb ferides lleus. Per contra, dotze dels migrants van quedar ferits en saltar les concertines, cinc dels quals van haver de ser hospitalitzats per talls profunds provocats pel filat de la tanca.

Petició exprés

La principal novetat del procés d'expulsió ha sigut la rapidesa amb què s'ha executat. Si els migrants van arribar aquest dimecres cap a les nou del matí, al cap de poc més de 24 hores el govern espanyol ja havia presentat la petició completa per retornar-los al país veí. Fonts presents en el procés de registre policial, citades per diverses agències, asseguren que aquest matí ja s'havia identificat tots els protagonistes de l'arribada massiva. Una rapidesa en la identificació i el tràmit dels expedients de devolució que va demanar explícitament el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una conversa amb la policia del Marroc, assenyalen les mateixes fonts d'Europa Press.

Una altra de les irregularitats del procediment ha sigut l'espai on els migrants han fet nit. Al contrari del que és habitual, les persones arribades durant la jornada de dimecres van acabar dormint repartides entre les diferents comissaries de Ceuta. Normalment, mentre esperen la resolució judicial de la seva situació, és habitual mantenir els immigrants en un Centre d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI).

Més denúncies

Aquesta mateixa tarda, la Unió de Guàrdies Civils ha decidit presentar un altre procediment judicial davant el jutjat d'instrucció de Ceuta. La seva denúncia, per delictes d'atemptat i lesions a agents de l'autoritat, s'ampliarà als immigrants que van protagonitzar l'altre salt massiu de l'estiu, el de l'arribada de més de 600 persones el 26 de juliol. Segons el comunicat de l'associació, els subsaharians que arribaven a la frontera els van llançar "calç viva, excrements i àcids, a més d'utilitzar objectes tallants i contundents".

La Unió de Guàrdies Civils segueix així la línia de protesta de les associacions policials, que s'ha accentuat durant les últimes setmanes. Demanen més protecció per als agents ubicats a la zona fronterera, així com que se'ls faci arribar nou material de seguretat, com serien escuts per fer front als eventuals llançaments d'objectes que denuncien.