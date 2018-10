El ministeri de Sanitat porta a la fiscalia l'associació catalana que promou un producte "miraculós" contra l'autisme

La ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo, ha anunciat que aquest mateix dijous presentaran una denúncia a la fiscalia contra l'Associació Dolça Revolució, de Josep Pàmies, per promoure un producte per curar l'autisme. El producte, batejat com a MMS (suplement mineral miraculós) està prohibit des del 2010 per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris.

Carcedo ho ha anunciat a la comissió de Salut al Senat, on ha dit que el govern espanyol "no es quedarà impassible" davant l'actuació de persones que facin "publicitat enganyosa o frau" amb remeis per a malalties. "Avui mateix presentarem una denúncia pel risc per a la vida i per a la salut que suposa la venda o publicitat del producte", ha anunciat. L'associació va organitzar un acte diumenge a Balaguer sobre l'autisme i el departament de Salut ja va obrir un expedient sancionador.

La ministra de Sanitat ha anunciat que volen que la justícia actuï contra Josep Pàmies i l'entitat Dolça Revolució per promoure i fer publicitat d'un producte que "cura l'autisme". Carcero ha avisat que no permetran que es faci difusió sobre productes d'aquesta mena i ha dit que aquest mateix dijous presentaran la denúncia davant la fiscalia. La ministra defensa que l'objectiu és "protegir la salut de les persones".

Pendents de l'expedient sancionador

Dolça Revolució va organitzar un acte sobre autisme diumenge a Balaguer. Salut havia advertit als organitzadors que no estava permès fer-lo, però igualment es va arribar a celebrar. Des de la conselleria van recordar que el producte que promou l'associació "és nociu per a la salut si s'ingereix". A més, està prohibit des del 2010 per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris.

Per la seva banda, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha afirmat aquest dijous que és "enormement arriscat, per no dir-ho de manera més contundent, jugar amb la salut i l'esperança de la gent en moments difícils i això no es pot tolerar de cap manera".

Sobre aquesta qüestió, en una roda de premsa Guix ha recordat que el departament de Salut ha obert un expedient sancionador a l'associació de Josep Pàmies i, si bé ha puntualitzat que no depèn de la secretaria que dirigeix sinó de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, preveu que el procés es resolgui "amb sancions importants".