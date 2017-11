El 21-D no serà lectiu a les escoles

El ministeri d’Educació ha decretat el dijous 21-D com a dia no lectiu per afavorir el desenvolupament de les eleccions. Serà una jornada sense classes per evitar que votants i estudiants hagin de compartir els col·legis electorals.

Segons el ministeri, aquesta decisió s’empara en l’article 13.4 del reial decret 605/1999 que estableix que “en el supòsit que el dia fixat en els corresponents decrets de convocatòria per a la celebració d’eleccions no sigui festiu, es considerarà inhàbil a efectes escolars al territori corresponent”.

L’endemà, el divendres 22 de desembre, serà lectiu, i els centres escolars impartiran classe “amb total normalitat, tal com marca el calendari escolar de Catalunya per al curs 2017/18”, segons una nota del ministeri.