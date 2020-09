L'AMB atribueix a un "error" d'Agbar la pujada en el rebut de l'aigua i l'empresa culpa la nova taxa de residus

260x366

Milers de veïns de l'àrea metropolitana de Barcelona han vist com l'últim rebut de l'aigua es disparava. En alguns casos la factura ha arribat als 100 euros, en d'altres ha suposat un increment important respecte a l'import que pagaven habitualment. Després de les queixes dels usuaris, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'empresa concessionària del servei, Aigües de Barcelona (Agbar), han donat dues versions oposades sobre l'origen de l'augment. L'AMB ha atribuït la pujada a "un error" d'Agbar que hauria facturat de cop els litres acumulats en les lectures estimades de consum que es van fer durant el confinament, quan no es podien fer de manera presencial. En canvi, Agbar nega l'error i assegura que ha seguit els criteris del reglament aprovat per l'AMB. De fet, la concessionària atribueix l'increment a la nova taxa de recollida de residus.

Segons les dades de l'AMB, la pujada hauria afectat el 60% dels usuaris dels 23 municipis metropolitans en què opera Agbar i que fan la lectura manual dels comptadors, perquè l'altre 40% ja utilitza una telelectura automatitzada.

El primer a donar explicacions sobre l'increment ha estat el vicepresident de planificació estratègica de l'AMB i regidor de Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, que ha explicat en una compareixença recollida per l'agència Efe que Agbar els havia admès que ha desplaçat a la primera factura que ha fet amb lectures reals el consum acumulat durant el confinament en comptes de prorratejar-lo, de manera que els rebuts s'han disparat. Segons Martí, l'empresa s'havia compromès a compensar la pujada en les pròximes factures, sense que sigui necessari efectuar una queixa.

Martí ha desvinculat l'increment del rebut de l'aigua de la nova taxa d'escombraries aprovada per l'ajuntament d'Ada Colau, perquè "significa entre 4,5 i 8,5 euros" i no les "xifres de dos o tres dígits" que ha aplicat la concessionària en l'última factura, ha dit.

En canvi, fonts d'Agbar han explicat a l'agència ACN que l'increment principal de la factura és conseqüència de la nova taxa de recollida de residus a domicilis particulars, i han advertit que això es reflectirà en les pròximes factures. Segons la concessionària, no s'ha produït cap "error" en les factures estimades cobrades aquests darrers mesos perquè s'ha aplicat el reglament metropolità.

La concessionària assegura que estudiarà cas per cas si s'ha produït algun desajustament entre la lectura estimada i la real però alerta que és difícil que hi hagi un error generalitzat i que per tant es compensi de manera massiva totes les factures de la mateixa manera.

Per la seva banda, el grup del Partit Popular a l'AMB ha denunciat que la taxa de residus (TMTR) i la nova taxa d'escombraries, que s'inclouen en el rebut de l'aigua metropolità, provoquen "un increment dels preus abusiu, de fins a un 7%", uns 20 euros, i ha reclamat separar impostos de consum.