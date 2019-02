Ser celíac o fill d’exalumne ja no dona punts a la preinscripció

El Govern va aprovar ahir un dels primer anuncis que va fer el conseller d’Educació, Josep Bargalló, en accedir al càrrec, amb l’objectiu de combatre la segregació escolar: en la preinscripció escolar, que es farà del 29 de març al 9 d’abril, els celíacs i fills d’exalumnes deixaran de rebre els 10 i 5 punts extres, respectivament, que rebien fins ara. Amb aquesta mesura es busca afavorir la igualtat en l’accés al sistema educatiu, segons va dir ahir la portaveu del Govern, Elsa Artadi.

La via per fer-ho és modificar el decret d’admissió de l’alumnat i eliminar aquells punts complementaris que van “en contra de l’equitat i la igualtat en l’accés a l’escola”. Així, se suprimeixen els 10 punts extres que rebien els alumnes amb malalties cròniques que afecten el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, com la celiaquia. El departament, que va detectar que hi havia famílies que feien trampes per obtenir aquests punts complementaris i escollir l’escola que volen i no la que els correspondria per proximitat, defensa que els menjadors escolars ja s’han adaptat per atendre aquestes malalties digestives amb menús especials.

Els punts de germans segueixen

També deixaran de comptar els 5 punts que es donaven als infants que són fills o germans d’exalumnes del centre. Es considera que aquesta mesura dona ales a l’endogàmia que es produeix en algunes escoles i que fa difícil que alumnes de famílies migrades, per exemple, entrin al centre. Sí que es mantenen els punts per als alumnes que tenen germans escolaritzats a l’escola.

Aquestes modificacions al decret d’admissió eren unes mesures que s’havien arribat a anunciar per aquest curs, el 2018-2019, però que van quedar frustrats per la intervenció de la Generalitat pel 155, perquè no es va poder aprovar la nova normativa. Quan Bargalló va assumir el càrrec ja va comprometre’s a elaborar un nou decret d’admissions fent canvis a través dels punts que té cada família per accedir a una plaça pública i poder, així, “garantir una millor protecció del dret a la infància a l’educació”.

Aquest, però, és només un preàmbul dels canvis que vol impulsar el departament i que seran més profunds. Però abans d’aprovar del tot un nou decret d’admissió, que entraria en vigor el curs 2020-2021, el Govern ha optat per modificar l’actual i fer aquests dos canvis en la puntuació perquè puguin aplicar-se de manera urgent. Per impulsar el nou decret, el Govern va obrir fa uns mesos un procés de consulta a la comunitat educativa, a través del qual vol recollir opinions en relació amb aquesta modificació.

En paral·lel, el departament treballa amb el Síndic de Greuges per aprovar el pacte contra la segregació escolar, considerat el principal problema del sector ara mateix i que es produeix quan no hi ha un repartiment equilibrat dels alumnes, ja sigui per origen com per condicions socioeconòmiques, entre tots els centres d’un territori.