Més opcions per respondre i canvis en les puntuacions, les principals novetats de la selectivitat 2020

La comissió organitzadora de la prova d'accés a la universitat (PAU), en què hi ha representades les set universitats públiques catalanes, ha aprovat els criteris de flexibilització que s'aplicaran a l'examen de selectivitat, previst per als dies 7, 8 i 9 de juliol. Així, segons informa el departament d'Universitats i Recerca, s'ha decidit "aixecar barreres", és a dir, donar a l'alumnat més opcions per respondre a l'examen, o bé adaptar el nombre de qüestions, exercicis i problemes a resoldre perquè els estudiants puguin triar entre el total de preguntes. Així, si una temàtica no l'han pogut tractar a classe, tindran altres opcions per respondre. A més, també s'han adaptat les puntuacions d'algunes matèries.

La suspensió de les classes a conseqüència de la crisi del covid-19 ha obligat la comissió organitzadora de la selectivitat a replantejar el model d'examen d'aquest any. Com que cada centre de batxillerat és autònom i pot decidir el calendari per ensenyar les diferents matèries, no es podien reduir els temaris a examinar perquè "suposaria un desavantatge inicial".

Per aquesta raó, s'ha decidit flexibilitzar el nombre d'opcions ja existents als enunciats dels exàmens tenint en compte tres criteris: que no es podia canviar radicalment la tipologia de la prova ni els criteris d'avaluació; que l'adaptació o flexibilització en la tria d'opcions no podia allargar el temps de l'examen, i que la flexibilització i adaptació no es podia fer de manera "universal i homogènia", sinó que ha de ser adequada per a les diferents matèries.

Així, la comissió de les PAU ha estipulat que l'adaptació s'ha de fer "preservant en cada matèria, tant com sigui possible, la tipologia i estructura interna habitual dels diversos exercicis i problemes que integren l'examen". I, si cal, es pot adaptar la puntuació. Pel que fa a les faltes d'ortografia, es tindran en compte allà on ha estava establert; i les preguntes amb resposta d'opció múltiple es corregiran amb els criteris habituals.

D'altra banda, el departament ha decidit ampliar un mes la matriculació de la convocatòria ordinària i serà única per a tot l'alumnat lliure, de batxillerat i de cicles formatius de grau superior. La selectivitat està previst que tingui lloc els dies 7, 8 i 9 de juliol, a l'espera de l'evolució de les mesures per la situació d'emergència sanitària generada pel coronavirus.