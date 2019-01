El barri de Sant Antoni de Barcelona està de festa major. I, aquests dies, la programació festiva coincideix amb l'inici de les obres que han de servir per expandir, en vertical i en horitzontal, la superilla que ha nascut a l'entorn del nou mercat. La insistència dels veïns ha introduït, però, canvis en el programa d'obres i si els treballs per pacificar la zona havien de començar al carrer Tamarit -és a dir en horitzontal- i instal·lar la plataforma única entre Viladomat i Calàbria, les obres ja han començat al carrer Borrell entre el carrer Floridablanca i la Gran Via per no entorpir els actes de la festa major. Els treballs a Tamarit començaran, previsiblement la setmana que ve, amb l’objectiu de culminar la que és la segona superilla del govern d'Ada Colau, la que va néixer després de la polèmica de la del Poblenou. En aquest àmbit, on els veïns parlen de 'supercruïlla' i no de 'superilla' -conseqüències de la polèmica inicial-, també està previst prolongar la reforma del carrer Borrell fins al Paral·lel -aquí l'objectiu és reduir la circulació a un sol carril amb una velocitat limitada a 10 km/hora.

540x306 La superilla de Sant Antoni s’expandeix La superilla de Sant Antoni s’expandeix

D'aquesta manera, Borrell es controvertirà, un cop acabats els treballs, en el gran eix pacificat del barri i la idea del govern municipal és ampliar, a posteriori, aquesta pacificació cap a la part altra de l'Eixample. Seria en el marc del projecte de superilla de Consell de Cent, a l’Esquerra de l’Eixample, que tot just s’està debatent amb els veïns. La fase inicial de l'estreuctrua de Sant Antoni va culminar, de la ma de la inauguració del mercat, al maig i va afectar ell tram del carrer Borrell que va de Floridablanca a Manso i el de Tamarit que connecta Viladomat i Urgell. Fonts municipals asseguren que les obres de la segona fase van començar el dia 7 de gener al carrer Borrell -on ja es desvia el trànsit des de la Gran Via- i que es manté el calendari anunciat en el moment de la presentació del projecte.



L'ampliació de la superilla de Sant Antoni, que es fa sense implicar canvis de sentit o bucles de trànsit com els del Poblenou, té un pressupost total de 3,5 milions d'euros i la previsió és tenir la segona fase desplegada al maig. Quedarà pendent, llavors, la transformació del carrer Tamarit entre entre Urgell i Villarroel (1,3 milions d'euros). Els nous espais guanyats en el marc de la transformació ja han tingut un paper destacat aquestes fetes de Nadal amb propostes per als més petits a la llosa que encara es manté a la ronda Sant Antoni a l'espai que, durant nou anys, van ocupar les dues carpes que van acollir el mercat provisional.

Tot i que el govern d'Ada Colau va presentar un projecte de reforma per a aquesta artèria pensat per a quan ja no hi hagués les carpes, al novembre va anunciar que aquella transformació es deixava en suspens a l'espera d'obrir un procés participatiu amb els veïns per avaluar quin paper ha de jugar la ronda ara que ja funciona la superilla. El que sí que s'ha fet és una urbanització provisional, que manté la llosa, i que ha pintat jocs infantils al terra i ha d’incorporar elements com arbres o bancs. El projecte inicial preveia reobrir un carril de circulació per sentit i situar un carril bici a la part central.

Els veïns, tot i celebrar que ara l'espai on hi havia hagut el mercat sigui una mena de plaça sense trànsit, assumeixen que per millorar la connexió de l'Eixample i Ciutat Vella i per fer un projecte global de transformació de les rondes -Sant Pere, Universitat, Sant Antoni i Sant Pau- és probable que l'espai ara guanyat hagi d'acabar permetent, de nou, la circulació de vehicles -en un carril per cada sentit. Així ho exposen tan Vicenç Gasca, de Sant Antoni Comerç, com Pep Sala, de l'associació de veïns del barri. "Potser hem d'acabar assumint que perdrem un espai que ja havíem guanyat tenint en compte el bé conjunt de la ciutat", resumeix Sala. De moment, però, tot està subjecte al que es decideixi en el procés participatiu que ha de començar aquests dies. Els comerciants agraeixen que les obres no els hagin torpedinat la campanya de Nadal i apressen ara a fer el més agradables possibles l'espai de la llosa.

Cinc superilles

El compromís del govern de Colau és posar en marxa, durant aquest mandat, fins a cinc superilles. El conillet d’índies del projecte va ser la del Poblenou i la segona, la de Sant Antoni, que s'està desplegant en dues fases, ja ha introduït canvis importants en el model per adaptar-se millor al territori. També està en marxa el desplegament de les estructures de les Corts -heretada del govern de Xavier Trias- i Horta i el govern municipal confia poder presentar, també, el projecte d'Hostafrancs abans de les eleccions municipals. En estudi, n’hi ha més, com que es vol dibuixar a l'entorn del carrer Consell de Cent.