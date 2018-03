Les noves tarifes de les escoles bressol de Barcelona han encarit el preu a un terç de les famílies

Fins a 2913 famílies de Barcelona paguen més diners aquest curs que el passat per l'escola bressol dels seus fills. Això significa que els canvis en les tarifes impulsats pel govern d'Ada Colau -ara es basa en la renda familiar- han perjudicat més d'un terç de les famílies, un 36,5%, segons ha denunciat la plataforma 'EBM de tots i totes', que agrupa 37 de les 98 AMPA de les escoles bressol de la ciutat. La plataforma reclama que es garanteixi que ningú paga més de 289,30 euros al mes per l'escola bressol, tal com passava el curs 2016-2017.

A principi de curs, l'Ajuntament va explicar que amb el nou sistema de tarifació social, sis de cada deu famílies pagarien una quota menor, una de cada deu el mateix i, per tant, tres de cada deu pagarien més. En aquest sentit, Barcelona reclama 42 milions de les escoles bressol a la Generalitat. "No pot ser que s’obrin debats sobre el futur d’aquesta etapa i, a la vegada, es continuï castigant les famílies en una etapa educativa tant important per al desenvolupament dels nostres infants. Ara Barcelona no rep ni un euro de la Generalitat per a educació infantil pública”, va dir aleshores la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz.

Fins aleshores, hi havia un únic preu de 289 euros, al qual s'aplicaven bonificacions del 80%, 60% o 30% a les rendes més baixes. La renda familiar mitjana de la ciutat se situava en els 19.775 euros el 2015. Els canvis van implantar-se a principis d'aquest curs, quan l'Ajuntament va establir un ventall de 10 nivells de preus tenint en compte la renda familiar per a les llars d'infants. L'objectiu era rebaixar l'import de la quota mensual per al 62,5% de les famílies, i es calculava que el 10% continuarien pagant el mateix i el 27,5% pagarien més perquè tenien un nivell adquisitiu molt per sobre de la mitjana.

540x306 Barcelona canvia la tarifació de les escoles bressol segons la renda de les famílies Barcelona canvia la tarifació de les escoles bressol segons la renda de les famílies

La plataforma denuncia, però, que l'augment de preu afecta famílies de renda mitjana, a les quals s'ha aplicat un augment que pot arribar a ser de 105 euros mensuals (haurien passat dels 289 euros a 395 euros, un 36% més). "No ens agrada que hi hagi gent que se'n beneficia, a costa d'uns altres que es veuen perjudicats", ha dit Eva Ros, una de les portaveus de la plataforma.

L'entitat ha subratllat que el sistema de tarifació progressiva és el "mecanisme òptim", però ha deixat clar que hi ha diverses mancances per resoldre. Una de les més urgents afecta les 600 famílies que el curs passat no pagaven res i ara han d'abonar 50 euros. Encara que l'Ajuntament permet que es paguin descomptant-se de la targeta Barcelona Social, que permet a les famílies més desfavorides comprar productes bàsics, la plataforma denuncia que amb aquest procediment aquestes famílies acaben perdent 50 euros mensuals per cada infant per a aliments i roba, perquè ara s'han de dedicar a l'escola bressol.

Així, la plataforma també reclama que s'introdueixin canvis a l'hora de calcular la quota a pagar, sobretot perquè es té en compte la renda de l'any anterior. Reclamen que s'actualitzi i es calculi a partir de la situació econòmica actual i que es tingui en compte la propietat de béns immobles, per exemple.

Amb tot, l'entitat aplaudeix la partida d'1,5 milions d'euros que l'Ajuntament ha previst per a les escoles bressol, que serviran per revisar aquesta tarifació i també compensar les famílies que han pogut pagar de més. Ara bé, 'EBM de tots i totes' reclama portar a la pràctica la proposta i avisa que amb una inversió de 2,1 milions d'euros no s'incrementaria la quota per sobre dels 289 euros i així les famílies desfavorides no haurien de pagar; per tant, totes les famílies en sortirien beneficiades.