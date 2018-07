L’última zona verge de Begur, amenaçada per una urbanització

Un dels últims trams verges de la costa de Begur està amenaçat per una macrourbanització de pisos i hotels. Així ho denuncien els ecologistes, que alerten que l’última modificació del POUM (pla d’ordenació urbanística municipal) permetrà construir “tres nous hotels i més de 260 habitatges” a la cala d’Aiguafreda. El Síndic de Greuges ha agafat el guant de la plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda i investigarà aquests canvis urbanístics.

“És una gran notícia que el Síndic ho investigui perquè és una barbaritat el que volen fer”, va subratllar Lydia Chaparro, membre d’Ecologistes en Acció, que forma part de la plataforma. Segons l’entitat ecologista, es vol tirar endavant una urbanització “sense cap estudi d’impacte ambiental ni paisatgístic”, que “destruiria una zona natural de 70 hectàrees que limita amb diversos espais protegits”.

La urbanització de la cala d’Aiguafreda es va projectar als anys 70, però fa quinze anys que les llicències estan suspeses perquè no es va finalitzar: en alguns trams falta instal·lar-hi serveis com aigua potable, clavegueram, telefonia o enllumenat. Unes actuacions que ara durà a terme l’actual ajuntament gràcies a la modificació del POUM que es va aprovar per unanimitat en l’últim ple i que permetrà tornar a donar llicències. Aquests són els canvis que el Síndic investigarà perquè, segons els ecologistes, són els que permetran la construcció de “més de 260 habitatges i tres nous hotels”. L’alcalde, Joan Manel Loureiro (Junts per Begur - ERC), va rebaixar aquestes xifres a “180 habitatges nous” -que se sumarien als 120 actuals- i a “dues zones hoteleres”.

A més, Loureiro va subratllar que la modificació del POUM “no ha permès la construcció de més habitatges”, ja que -va dir-“els previstos són els que es van aprovar el 2003” i creu que no tots s’acabaran aixecant. “Moltes finques estan en terrenys que tenen molt pendent i no s’hi podrà construir, i en una de les parcel·les instal·larem un dipòsit d’aigua per a emergències”, va afegir. L’alcalde també va indicar que entregaran tota la informació que els demani el Síndic, tot i que no ha rebut cap sol·licitud i es va assabentar de l’obertura de la investigació a través dels mitjans.

“Megaprojecte urbanístic”

Les explicacions de l’alcalde, però, no han convençut els veïns i les entitats ecologistes, que s’han unit sota la plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda per “lluitar contra la destrucció d’espais naturals com aquesta zona”, on actualment hi ha edificat entre el 20 i el 25% de la superfície.

Per això han presentat al·legacions a la modificació del POUM i han començat una campanya de micromecenatge per pagar els advocats i els tràmits necessaris “per intentar frenar aquest megaprojecte urbanístic”. “Si no s’atura, els impactes ambientals sobre el medi natural, sobre la població i en el mateix sector turístic podrien ser devastadors”, alerten des de l’entitat, que recorda que la nova urbanització “té unes dimensions superiors al nucli urbà de Begur”.

En aquest sentit, Chaparro va afegir que la majoria de les noves construccions seran de segona residència i va recordar que el municipi “pateix una saturació insostenible els mesos d’estiu, quan multiplica per deu la seva població”. I va criticar les conseqüències que provocarà aquest projecte: “Es talaran boscos, cosa que provocarà un devastador impacte sobre la fauna i la flora, augmentarà el trànsit rodat, els residus generats i caldran més recursos hídrics”. “Les actuacions urbanístiques especulatives com aquesta haurien de formar part del passat i no del futur que volem construir”, conclouen des de la plataforma.