Versions contradictòries entre l'acusat de pornovenjança i la seva companya guàrdia urbana

El judici contra un guàrdia urbà de Barcelona per haver enviat una foto sexualment explícita d'una companya de feina ha arribat aquest dijous. L'home s'enfronta a una pena de tres anys de presó per un delicte de revelació de secrets per haver utilitzat, presumptament, el correu de la seva amant per enviar una foto a companys de feina i familiars de la dona fent-li una fel·lació. Les versions de tots dos són molt diferents: ella acusa el seu examant i l'acusat nega rotundament els fets. Es dona la circumstància que la dona està en presó preventiva per haver matat al mes de maig, presumptament, la seva última parella amb la col·laboració d'un altre guàrdia urbà, que també era amant seu.

El judici s'havia de celebrar al mes d'abril, però en iniciar-se formalment la vista oral es va ajornar perquè la fiscalia volia introduir un possible delicte alternatiu contra la integritat moral, cosa que ha formalitzat aquest dijous.

Els fets es remunten al juny del 2007, quan la dona va començar a fer les pràctiques de Guàrdia Urbana a la comissaria de Ciutat Vella, de la qual l'acusat era el caporal. Es van conèixer, van tenir afinitat, i al cap d'uns mesos van començar a mantenir relacions sexuals un cop per setmana, tot i que ella vivia amb la seva parella estable, amb qui mantenia, però, una relació "tòxica i dolenta". El Nadal d'aquell any es podria haver provocat alguna discussió entre la parella per haver passat les festes separats, i cap al febrer del 2008 haurien tallat la relació, segons la versió de la dona. A principis d'aquell mes, l'acusat ha explicat que va rebre un correu electrònic d'algun desconegut amb una imatge seva despullat i un enllaç a un xat on ella flirtejava amb altres homes.

El dissabte 23 de febrer al vespre l'acusat, diversos companys i alguns familiars de la dona van rebre un correu electrònic procedent de l'adreça d'ella amb una foto on se la veia practicant una fel·lació a un home que suposadament era l'acusat. Ella ha negat que enviés la fotografia i n'ha culpat l'acusat, a qui havia donat la contrasenya del seu correu electrònic perquè confiés en ella. A més, ha explicat que sovint es feien fotos sexuals perquè ell l'hi demanava, i ho feien amb una càmera de fotos digital del caporal. Aquest últim, però, ha explicat que era la dona qui havia dit de fer-se fotos, que ja ho havia fet amb anteriors parelles, i que les fotos les feien tant amb la seva càmera com amb una de la dona. També ha assegurat durant el judici que no reconeix el seu penis en la foto. La suposada víctima ha opinat que la foto és "desagradable i vexatòria cap a la dona".

L'home ha explicat que en rebre el correu i demanar-li explicacions a la dona, ella li va donar les claus d'accés al correu del seu xicot oficial perquè el caporal hi entrés i esborrés el correu amb la foto, però el caporal s'hi va negar. De fet, la dona hauria responsabilitzat del correu diverses persones, com altres companys de feina o de promoció.

Tot i aquest correu, que va córrer entre els companys de feina, l'agent no va trencar del tot la relació amb el caporal, ja que se sentia "apartada i assenyalada" pels altres agents, i hi va seguir mantenint relacions sexuals de manera més esporàdica que abans del polèmic correu. De fet, segons l'home, l'agent no va canviar d'actitud tot i el correu: estava convençuda que el seu amant havia enviat la foto, però, segons ella, ho havia fet per mostrar-la com una "puta" a la resta de companys perquè no intentessin "lligar amb ella" i així es quedés amb ell. A més, esperava que el tema s'oblidés aviat entre els companys i volia aprovar les pràctiques de policia sense polèmiques internes.

540x306 Imatge de l'acusat pel cas de 'pornovejança' / ACN - Pol Solà Imatge de l'acusat pel cas de 'pornovejança' / ACN - Pol Solà

No obstant això, l'home ha explicat que a finals de juny del 2009 va tallar la relació, motiu pel qual la dona es va enfadar molt i li va dir que "es recordaria d'ella". Al cap d'uns dies, però, va enviar-li un SMS dient que estava amb un altre home i li desitjava que tingués felicitat a la vida. Va ser l'endemà quan la dona va presentar una denúncia contra ell per la difusió del correu.

Ell hauria insistit perquè retirés la denúncia i en una de les trucades que li hauria fet, la dona, per consell de la seva nova parella, un mediàtic caporal del cos, va gravar la conversa amb un altre telèfon mòbil. En aquella conversa, un home, que l'acusat diu que no és ell, admetia haver enviat el correu.

Finalment, entre el 2013 i el 2015 la dona hauria tornat a intentar acostar-se al caporal, ascendit a sergent. El cas s'havia de jutjar a l'abril, després de molts anys de vaivens judicials, però es va ajornar uns dies perquè hi havia hagut un canvi en la qualificació de la fiscalia. Entremig, la dona, avui testimoni, sense advocat i que ha entrat emmanillada, hauria matat la seva parella amb l'ajuda d'una altra exparella, tots dos guàrdies urbans.