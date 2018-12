Més de 200 vianants atropellats per patinets elèctrics a l'Estat

Sense haver tancat l'any, els patinets elèctrics han provocat com a mínim 273 accidents amb ferits en 44 grans ciutats de l'estat espanyol, entre les quals Barcelona. Dels 273 accidents comptabilitzats entre el gener i el novembre, 203 han sigut vianants atropellats per patinets en què la responsabilitat del sinistre ha sigut del conductor del vehicle. També s'investiguen dos accidents mortals i tots dos han passat a Catalunya: la vianant atropellada per un patinet a Esplugues i la conductora d'un patinet atropellada per un camió a Sabadell. Són unes dades que ha recollit de les policies locals la Fiscalia de Seguretat Viària, que ha alertat dels perills que impliquen els patinets elèctrics.

"La seva brusca aparició a les vies públiques, al costat dels conductors de vehicles de motor, ciclistes i vianants, està generant situacions d'incertesa i riscos, plasmats a vegades en accidents", ha avisat el fiscal coordinador de seguretat viària, Bartolomé Vargas, que ha enviat a totes les policies locals de l'Estat unes pautes d'actuació per als patinets. Vargas ha explicat que els accidents en què estan involucrats els vehicles de mobilitat personal (VMP) -que engloben els patinets elèctrics- es deuen, entre altres factors, a la velocitat dels patinets, "la seva irrupció sobtada i sense control" a les vies urbanes, així com al fet de creuar amb els semàfors en vermell. El fiscal també ha assenyalat "la dificultat de convivència als carrils bici" dels patinets elèctrics amb els ciclistes.

"Falta consciència de respecte a les normes", ha apuntat Vargas, que ha plantejat "responsabilitats": a les empreses venedores dels vehicles a l'hora de donar instruccions sobre l'ús dels vehicles i als ajuntaments per promoure la normativa que els regula. En aquest sentit, ha subratllat que les policies locals no sempre especifiquen adequadament les sancions dels patinets, encara que ha afegit que en el cas de Barcelona -que disposa d'una normativa municipal per als patinets- es concreten les multes: aquest any s'han detectat unes 3.000 infraccions dels VMP a la ciutat.

Aprofundir en la investigació dels sinistres

Vargas ha demanat a les policies locals que aprofundeixin en la investigació dels accidents amb patinets elèctrics. També ha avançat que un cop s'hagin recopilat les dades de sinistralitat dels patinets -també dels ciclistes-, s'estudiaran mesures com obligar a tenir una assegurança per poder indemnitzar les víctimes o regular les característiques tècniques dels patinets, com es fa en les bicicletes. "No és una joguina", ha dit Vargas sobre els patinets, dels quals ha assegurat que és necessària una regulació urgent.

El fiscal ha recordat que la normativa estatal està per sobre de la municipal i ha afegit que els patinets no poden circular per les voreres ni per les zones de vianants. A les pautes enviades a les policies locals ha exposat que els agents poden requisar un patinet si el conductor ha comès una infracció greu. La DGT també ha anunciat que prepara una nova normativa per regular els patinets, amb la prohibició de no circular per les voreres i limitar la velocitat màxima a 25 km/h.