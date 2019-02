260x366 Les víctimes d’abusos presenten una contraproposta al Vaticà Les víctimes d’abusos presenten una contraproposta al Vaticà

Davant “l’absència de mesures concretes” en el discurs del papa Francesc durant la clausura de la cimera contra la pederàstia al Vaticà, les víctimes d’abusos sexuals de membres de l’Església han decidit fer una contraproposta. La resposta del papa ha decepcionat les víctimes i no ha aturat les seves ganes de continuar mobilitzant-se perquè les seves demandes siguin escoltades. Per això des de l’Organització Global de Víctimes d’Abusos (ECA) van presentar ahir 21 propostes “específiques” per erradicar els abusos. Les mesures estan relacionades amb els tres punts que van abordar els 190 jerarques de l’Església durant la cimera: responsabilitat, rendició de comptes i transparència.

Algunes propostes del “pla global d’acció” presentat per les víctimes són denunciar tots els casos d’abusos a la justícia ordinària, expulsar els religiosos pederastes i els bisbes encobridors i transmetre a les autoritats civils tota la informació relativa als casos. “Són mesures de sentit comú que el papa Francesc hauria d’haver presentat diumenge, però no ho va fer. Si el Vaticà accepta les recomanacions i les implementa, creiem que es podrà solucionar d’una vegada per totes aquest problema”, diu a l’ARA Miguel Hurtado, membre de l’organització ECA i portaveu de l’associació de víctimes espanyoles Infància Robada.

El document proposa, a més, eliminar la immunitat dels diplomàtics vaticans perquè puguin ser jutjats als països on han comès els delictes, publicar els llistats i els arxius sobre els religiosos abusadors, inclosos els que ja estan morts o els que han sigut apartats de les seves funcions, i que les conferències episcopals nacionals es facin càrrec de les indemnitzacions econòmiques a les víctimes.

Es tracta, a la pràctica, d’unes sol·licituds que la Comissió sobre els Drets de l’Infant de l’Organització de Nacions Unides (ONU) va publicar en el seu informe de l’any 2014, a les quals s’uneixen algunes altres mesures adreçades específicament al papa Francesc. Una d’elles és que entregui tota la documentació relativa a diverses denúncies per abusos sexuals a l’Argentina durant l’època en què el pontífex era l’arquebisbe de Buenos Aires.

La contraproposta presentada per les víctimes inclou reclamacions que el Vaticà assegura que ja està estudiant, com ara l’eliminació del secret pontifici -que permetria que els arxius canònics poguessin ser compartits amb les autoritats civils-. “El que va proposar el papa en el seu discurs era un pla d’oració. Unes paraules precioses que no protegeixen els nens. El que nosaltres proposem és un pla d’acció”, defensa Hurtado.

Petició a Montserrat

Hurtado, que va ser el primer exescolta que va dir que havia sigut víctima dels abusos del germà Andreu Soler, també va anunciar que intentarà que el Vaticà “obri una investigació apostòlica per cessar” l’abat Josep Maria Soler, a qui acusa d’encobrir els abusos. “Aquest és l’element que falta a l’Església: la rendició de comptes. Si els bisbes, abats i cardenals saben que encobrir els abusos no els costa el lloc de feina, ho continuaran fent”, va assegurar.

En un altre aspecte, el portaveu d’Infància Robada va denunciar que el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Ricardo Blázquez, no s’ha reunit amb els col·lectius de víctimes espanyoles d’abusos de l’Església. Una posició que, segons recorda Hurtado, va en contra de les recomanacions del papa. Per acabar, Hurtado va avançar que abans de les eleccions generals del 28-A es reuniran amb tots els partits polítics per conèixer les seves postures davant la reforma que han proposat per augmentar el termini de prescripció dels delictes de pederàstia a Espanya.