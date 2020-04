Joc de mans

-Mamà?

- Ah, eres tú... Me habré quedado traspuesta escuchando a los consellers...

-Porto trucant-te tres hores...

- ...es que cuando acaban unos se ponen los otros, creo que se contraprograman. Me he enganchado también a la comparecencia de los ministros y ahí sí que ya me quedo frita total, cuando empiezan con la retahíla de propuestas, cifras y detenciones, con esa cadencia al hablar que se les pega de unos a otros, es que es infalible, ni el mejor ansiolítico...

-Jo no puc escoltar-los més, em neguitegen.

- ¿Te “neguiteyen”? Creo que eres la primera en toda la historia de nuestra familia que utiliza lo de “neguiteyen”, vamos, desde luego, y la única... Hablas un catalán refinadísimo, me tienes alucinada... Se te habrá pegado del Pere...

-Mamà, no diguis tonteries... Què fas? ¿Cómo estás?

- Bueno pues estoy sola como una mona por culpa de Samira y entre emparanoiada y medio bien, depende del momento... A veces oigo un sonido seco, como un “cloc”, ¿sabes?, así, “cloc”, y creo que es alguna neurona que se me ha caído al suelo... Cloc, cloc, ¡ves! Ya se me han caído dos más...

-...quin cas, no sé ni per què et truco...

- ...es que te lo digo, con el confinamiento el cerebro se reblandece, después de esto los pisquiatras se van a forrar. La verdad es que debería estar un poco más atenta porque no paran tu padre y tu hermano de mandar ‘couriers’ con papeles de todo tipo para que los firme, no había firmado tanto en toda mi vida, parezco Madonna en los ochenta...

Els pijos, durant el confinament, no paren quiets, no perden el temps, i mentre amb una mà practiquen la caritat, amb l’altra fan rebost. Així doncs, mentre alguns d’ells s’han posat en mode edificant i han presumit de renunciar a la seva retribució variable durant el 2020 (“ En ocasiones toca hacer sacrificios ”) o han donat mascaretes i respiradors a la sanitat pública (gestes que seran convenientment publicades als principals diaris on inverteixen en publicitat, amb les multimilionàries xifres del cost del sacrifici i de la donació com a titular), al mateix temps, dèiem, i a la manera de l’equilibrista que és capaç de passar la maroma mentre toca la guitarra, no han dubtat en afanyar-se a comprar accions a preu de ganga de companyies espanyoles que cotitzin en borsa, que és, segons la seva particular visió de la jugada, una manera com qualsevol altra de fer el patriota. Després d’aquest joc de finíssims malabars, el pijo, bastant satisfet de tot plegat i assumint el risc, encendrà amb molta parsimònia un bon puro que es fumarà sense cap pressa mentre murmura com si fos una oració aquella dita popular que assegura que l’últim enterrarà el darrer.