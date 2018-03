Orgasmes en xandall

Si us costa sentir-vos motivats per fer exercici físic, una professora de la Universitat d’Indiana, sexòloga i investigadora d’aspectes relacionats amb la sexualitat, assegura tenir la solució a la vostra apatia: els coregasmes. Debby Herbenick ha posat de moda un tipus d’entrenament esportiu destinat a aconseguir un orgasme al final de la sessió. Per donar rigor científic a la proposta ha dut a terme un estudi a la seva universitat analitzant els resultats en cinc-centes trenta dones que feien una taula d’exercicis proposats per Herbenick. Tot i que només cent vint-i-quatre (un 23%) van aconseguir un alliberador orgasme final, la professora considera que l’èxit de la prova és rotund.

Els exercicis no tenen cap mena de secret i són els que s’han fet tota la vida. Se centren sobretot en la zona abdominal i en les contraccions del sòl pelvià. Hi ha una fase per als preliminars, que consisteix a fer vint o trenta minuts de cardio per augmentar el ritme cardíac i estimular el sistema nerviós. Es tracta de predisposar el cos a segregar el còctel hormonal necessari per arribar al desitjat clímax. Un cop superada la fase d’escalfament s’han d’iniciar les repeticions d’exercicis abdominals i de les extremitats inferiors. Es proposa, per exemple, fer abdominals en una estora, preferentment amb les cames creuades i un coixí a les lumbars. També penjar-se a unes espatlleres aixecant les cames noranta graus, augmentant la freqüència de manera progressiva. Aquests són els bàsics, però al YouTube hi ha centenars de tutorials amb tota mena d’exercicis per a coregasmes.

Debby Herbenick, que ha publicat diversos llibres sobre aquest fenomen ( The coregasm workout ha sigut el de més èxit), alerta que és bàsic no obsessionar-se a aconseguir l’orgasme, sinó fer els exercicis concentrant-se en les sensacions de fricció i tensió allà on correspon. Tot i que resulta bastant incoherent, la traducció més senzilla d’aquesta proposta consisteix a fer exercicis físics tot mantenint un pensament que es concentri i fantasiegi amb l’excitació sexual.

Per descomptat, el noranta-cinc per cent dels tutorials i webs sobre coregasmes estan dirigits a dones, la diana habitual de qualsevol àrdua aventura que suposi la recerca de l’orgasme.

Si és l’anhel del coregasme el que us anima, per fi, a fer exercici físic, endavant. Sort en l’esforç i la fita final. Ara bé, no descarteu que sigui una presa de pèl més. Sobretot tenint en compte que la majoria de tutorials que hi ha al YouTube no semblen pensats per servir-vos de model d’aprenentatge, sinó més aviat per fer les delícies dels voyeurs. Són vídeos en què la càmera només enfoca amb pla detall la zona púbica de dones que van amb pantalonets curtíssims que deixen les seves turgents natges al descobert. Tot i que no sentim que la model tingui cap orgasme, les imatges semblen destinades a fer que l’orgasme el tinguin éssers que només es posen un xandall pollós per asseure’s davant la pantalla de l’ordinador amb una capsa de mocadors.