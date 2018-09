Terra-lab: ‘Revelació’ del vi amb vi

El vi és l’element central d’aquestes imatges i per diverses raons. Per una banda, perquè el que s’ha fotografiat són vinyes d’Alella, però, sobretot, perquè els rodets fotogràfics han sigut submergits en vi de diversos tipus de la denominació d’origen d’Alella, que ha macerat les imatges amb uns resultats francament espectaculars. El resultat és l’exposició Vinyes revelades, que s’inaugura divendres que ve, 7 de setembre, a Can Manyé, Espai d’Art i Creació d’Alella, on es podrà veure fins al 14 d’octubre.

Es tracta d’un treball de recerca de Blanca Viñas, Marta Dahó i Román Yñán que s’emmarca en el projecte general Terra-lab, una exploració del territori català a partir del treball conjunt de deu equips d’artistes plàstics i creadors d’altres disciplines. Terra-lab, que ja ha tingut altres capítols, en aquest cas se centra en el Maresme. De fet, és la segona part d’un projecte que es va iniciar al novembre amb un treball dels mateixos autors sobre les rieres i que, amb el títol La cambra fluïda, es va presentar a la Fundació Palau. Però, si en aquella ocasió els artistes van fer servir les rieres com a càmeres, com a dispositiu òptic, deixant que fossin les canalitzacions les que focalitzessin les imatges, ara han deixat que sigui el vi qui acompanyi el procés de revelat.

“És un projecte experimental, conceptual i documental a la vegada”, explica Román Yñán. “Ha sigut una experiència desconeguda per a nosaltres; és una documentació del territori que porta la representació del paisatge al seu límit”. “El procés -explica Blanca Viñas- ha consistit a fer primer tres sortides per les vinyes d’Alella per fotografiar-les des de lluny, des d’un mirador que ens permetia les vistes panoràmiques, i després, com si fos un gran zoom, des de peu de vinya. Els sis o set carrets que en van sortir els vam submergir, sense revelar, en diverses varietats de vins d’Alella durant un dia o més, en funció de quan vèiem que anaven fent saltar la pel·lícula, amb més o menys rapidesa segons el vi. I després els vam revelar”. El títol, Vinyes revelades, és, doncs, exacte. Ho explica Marta Dahó en el text de l’exposició: “Juga irònicament amb l’ambivàlencia del terme revelar i fa al·lusió tant al sentit artístic en termes d’originalitat com a l’agent revelador del vocabulari fotogràfic analògic que permetia fixar una imatge. En aquest cas, l’agent revelador ha sigut, físicament i metafòricament, el vi”. Tota una descoberta, com conclou Blanca Viñas: “En un altre sentit, també ha sigut molt revelador l’efecte que hem aconseguit”.