F a anys vaig llegir una entrevista a una experta en tendències que es declarava vegana però, en canvi, duia una jaqueta de cuir i uns botins d’ant. En aquell moment vaig pensar que la noia, sempre a l’última moda, no devia trobar res prou glamurós que complís els estrictes codis dels defensors dels drets dels animals. Ja se sap que la vida de l’activista fashion és molt sacrificada.

Però el dissenyador francès Mats Rombaut ha solucionat el seu problema creant una nova línia de calçat per a la seva marca: són unes sandàlies veganes fins a les últimes conseqüències. El primer model és una xancleta d’aquelles de piscina, però amb la banda que cobreix l’empenya en forma de fulla d’enciam. L’altre model és idèntic però ha canviat de verdura per aportar-li una mica més de color: la banda superior reprodueix una fulla de col llombarda, aquella que és de color morat. I, finalment, el disseny més atrevit és el d’una sabata totalment recoberta de fulles d’enciam.

La model Bella Hadid ja ha lluït aquest calçat i la revista Vogue dels Estats Units se n’ha fet ressò, destacant que es tracta d’uns models de sabates fets sense cap producte d’origen animal, perquè Rombaut volia predicar el seu propi estil de vida vegà fins i tot amb les seves creacions. Les xancletes d’enciam i col llombarda es presentaran al Dover Street Market de Londres, Nova York i Los Angeles. La creació, força excèntrica, ha comptat amb la col·laboració del dissenyador visual PZ i, per sort, no està exempta d’un necessari sentit de l’humor en la proposta: les xancletes es venen envasades dins d’una bossa transparent (poc ecològica, francament) com si fos un paquet de fulles d’enciam del supermercat, amb una etiqueta pròpia de les bosses de verdura que anuncia la frescor del producte i que adverteix que ja estan netes i a punt per portar.

El dissenyador Rombaut ja fa anys que, per publicitar la seva marca, crea escultures de sabates construïdes amb verdures reals. Pels carrers de París s’han pogut veure diverses vegades pòsters gegants a les marquesines amb un nap esculpit amb forma de sabata de taló o un elegant calçat de sivella fet amb pell de pastanaga i plataforma de taronja. Ell mateix ha explicat que feia temps que somiava convertir en real aquest tipus de sabata vegana i reivindicar fins a les últimes conseqüències el veganisme de cap a peus.

La marca Rombaut ja ha activat a la seva web la prevenda d’aquestes xancletes i, tot i que la majoria de mitjans de comunicació es feien ressò que la proposta havia causat furor entre els fashion victims, en el moment d’escriure aquest article les dues xancletes bàsiques, la d’enciam i la de col llombarda, es podien comprar perfectament en qualsevol dels números, disponibles entre el 36 i el 44 per, atenció, 105 euros el parell. I això que és una edició limitada de cinquanta unitats. Un rètol anuncia que, en cas de comprar-les, te les envien a casa a finals d’octubre. S’ha de tenir en compte, però, que l’aspecte és dubtós i una mica decebedor. Lluny de semblar un disseny de qualitat i amb pretensions elitistes, té pinta de ser una troballa feta en un gran basar xinès d’andròmines. Les fulles es veuen molt artificials i el material té una aparença gens elegant i poc sostenible per al medi ambient. Les fan pagar a 105 euros però pel seu aspecte diries que en valen cinc. Si no fos pel que costen, les compraria i les enviaria a l’experta en tendències. M’encantaria veure-la amb una col llombarda de plàstic als peus.