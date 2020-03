Com aconseguir una llar més agradable per zero euros

F ins al divendres 13 de març del 2020, a casa hi passàvem poc temps. La gran majoria de les persones anàvem per la vida fatigades, preses del frenesí d’aquesta societat de consum i productivitat. A l’arribar a casa cap al tard -tardíssim-, dutxa, sopar i llit. La resta, un decorat. Però la roda ha frenat en sec per la crisi que ha desfermat el coronavirus i ara hem d’estar-nos a casa durant un bon grapat de setmanes. Però com és casa nostra?

Ja fa uns quants dies que estem entre les quatre mateixes parets i és hora d’admetre-ho: més que una llar sembla un mercat d’antigalles on s’amunteguen els paperots i les galindaines, un pastitx de mobles i decoracions d’estils que mai tindran nom. Probablement deveu haver començat a fer neteja a fons i, si és així, ja aneu pel bon camí per convertir casa vostra en la llar ideal per al confinament.

Gran neteja primaveral

“Això a França s’anomena le grand ménage du printemps, és a dir, obrir portes i finestres quan arriba la primavera, deixar que entri el sol i circuli un aire nou, netejar la casa de dalt a baix, endreçar i llençar tot el que hem acumulat en l’últim any. I fer-ho aquesta primavera, amb la quarantena, és més important que mai”, apunta el francès Sébastien Robert, professional del home staging, una mena d’interiorisme pop-up que es fa servir en el món immobiliari per fer que un habitatge sigui més atractiu i es vengui millor.

El present confinat “és un bon moment per ordenar i netejar totes les coses que ja no utilitzem”, opina el tortosí Noé Prades, interiorista amb estudi propi a Barcelona, que resumeix en tres paraules els seus consells per estar a gust a casa aquests dies: “Menys és més”, i prossegueix: “L’ordre és molt important, i cal tenir sempre controlats els elements de l’espai”.

Per això, per estar a gust a casa i mantenir el bon humor, s’ha de fer lloc, perquè a mesura que passa el temps anem “guardant i acumulant coses que no necessitem. Això té una càrrega a l’espai que fa que l’ambient “pesi” i no deixa fluir l’energia. Per això és molt recomanable fer “neteja” de tot el que no utilitzem i que té una càrrega”, insisteix el dissenyador d’interiors.

Que flueixi el ‘qi’

Què significa que “l’ambient pesa” i a quina energia es refereix Prades? Per treure’n l’entrellat parlem amb Sallie Tsui Sien, consultora de la Fundació del Feng Shui, una entitat amb seu a Barcelona que es dedica a traspassar els coneixements i beneficis d’aquesta tècnica xinesa que es basa en distribuir mobles i estris de manera harmònica a la llar per repercutir positivament en els seus habitants. “El punt més important en aquests moments és evitar l’estancament del qi, és a dir, l’energia que hi ha a casa. Tots reconeixem la sensació d’incomoditat que podem tenir quan fa una estona que som en un espai tancat, i és perquè cal renovar el qi ”.

Per fer que aquesta energia fonamental de la casa flueixi, Tsui Sien ens dona sis consells: cada dia obrir totes les finestres “com a mínim mitja hora” perquè l’aire es renovi; fer “tot el possible” perquè els espais estiguin endreçats, perquè “els objectes i les joguines tenen molta facilitat per amuntegar-se”; reubicar alguns mobles, “fins i tot de manera provisional”, de manera que l’aspecte de la llar variï cada dia; canviar algun objecte decoratiu “que fa temps que veus” per d’altres que hagis trobat fent neteja; tenir bona cura de les plantes perquè estiguin “boniques i sanes”, i, finalment, “posar ambientadors a les habitacions on som la major part del temps”.

En resum, des del punt de vista del feng shui, el punt clau per millorar l’habitabilitat de casa nostra aquests dies d’ús intensiu és que “el qi es mogui lliurement per la casa, perquè això farà que millori la nostra sensació de benestar i disminueixi l’estrès que ens pot provocar la situació actual”, diu Tsui Sien.

Interiorisme en família

Els passos a seguir, segons Robert, per millorar l’aspecte de casa nostra són els següents: “Netejar, endreçar, fer una llista dels objectes que tenim i del seu estat, arreglar-los si es pot i, si no, llençar-los per, finalment, fer que la casa respiri i es pugui reorganitzar l’espai”.

Tots els habitants de la casa han d’estar implicats en aquestes tasques, no només perquè hi puguin dir la seva, sinó també perquè calen mans: “Hi ha moltes coses a fer i cal començar per la cuina: mireu les dates de caducitat dels aliments, ajunteu-los per tipologies, llenceu o regaleu els estris que tingueu repetits o trencats. I mai intenteu endreçar totes les estances en un dia” o aconseguireu estressar-vos i frustrar-vos, aconsella l’expert en home staging.

Buidant calaixos i capses “toparem amb els records”, ens avisa. Aquell llibre que pensaves que havies prestat, un quadre antic, una foto de joventut, un mirall heretat... “De vegades fa mandra, però és imprescindible fer-ho ara: s’han de moure les coses per sentir-se en una llar millor, airejada, nova i tot sense cap cost!”, anima Robert.

Llavors ja podrem encarar el segon pas. Un cop ens hem desfet de tot el que havíem acumulat sense solta ni volta, hi haurà espai suficient per definir les àrees: la de treball, la de descans, la de lectura, la d’exercici… “És imprescindible per al confinament” crear diferents espais per combatre la monotonia i el tedi. Robert té clar quin és l’eix vertebrador de la casa: “La sala d’estar és l’espai que ha de tenir més llum natural, és on passem més estona. Un llibre no es llegeix igual en una butaca amb una manta que en una cadira d’oficina”.

Quan ja hagueu definit les zones de la casa serà moment de decorar-les, i aquí l’expert en home staging va al gra: “És casa teva, no la de la teva mare o la teva sogra. Tingues el que a tu t’agrada, no el que t’han regalat i que no t’agrada però tens allà posat per compromís. El regal més arriscat és un quadre, un objecte que veus cada dia”. Alliberats dels trastos, amb la mínima expressió decorativa, la creativitat familiar pot desfermar-se: pintar una paret o una cadira fa que un espai canviï per complet i manté entretinguts grans i petits durant una bona estona. “Practiqueu el fes-t’ho tu, és molt interessant i gratificant”, afegeix Robert.