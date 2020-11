L’any de les sabatilles

Ales revistes de moda més selectes d’arreu del món hi ha una nova pandèmia: reportatges sobre les millors sabatilles d’estar per casa. L’obligat confinament global ha modificat les prioritats de l’estilisme i els editors de moda han optat per estimular l’elegància domèstica. The New York Magazine ha fet un rànquing de les millors sabatilles que es poden trobar a Amazon, tant per a home com per a dona. En aquest cas, el model més car són unes de pell falsa de visó rosa per 23 dòlars. La selecció és més que decebedora, perquè sembla un reportatge fotogràfic de l’armari sabater de l’àvia de Cuéntame. La revista masculina GQ ha fet una selecció de gustos virils, amb models que van des dels 15 dòlars fins als 500. Inclouen les Adidas Adillette, les famoses xancles de plàstic de ratlles blaves i blanques que ara es porten amb mitjons gruixuts d’esport. Tot torna. La revista de l’Oprah Winfrey és la més directa en el titular a l’hora de temptar-te: “No necessites la padrina per trobar les sabatilles perfectes”. Són totes tan lletges que segur que l’Oprah no se’n posaria mai cap de les que ha triat la seva revista. Cosmopolitan és la revista que més ha intentat marcar les diferències pel que fa a moda casolana femenina. Ha buscat uns models amb molta ploma, molta borla peluda i la carona d’algun conillet somrient a la punta dels dits perquè quan les deixis al costat del llit serveixin de mascota obedient. Marie Claire no s’hi ha esforçat gaire, amb una selecció a l’abast de qualsevol mercat dels dijous. Tornant al calçat domèstic per a mascles alfa, la revista Men’s Health ha aconseguit fer una tria de sabatilles de pelfa que servirien per disfressar el típic psicòpata que camina de nit amb una serra elèctrica. També ha triat alguns mocassins sense taló de pell de fava de cotxer només aptes per a un multimilionari llefiscós. Hi han inclòs també alguns peücs de llana capaços d’anul·lar la libido de la parella durant tot el confinament. Qui s’emporta el premi a l’originalitat és l’edició francesa de Vogue, amb un reportatge de les millors sabatilles per a home “ pour rester chic à la maison ”. Les pàgines les encapçala un model amb cara de ressaca que et mira fixament mentre es recolza a la pica d’un lavabo, porta la camisa descordada, la bragueta dels pantalons oberta deixant entreveure uns calçotets blancs i una llarga parca marinera amb botons daurats. En l’últim que et fixes és en les sabatilles de vellut blau marí que té al costat dels peus nus. El primer model de l’aparador de Vogue són unes sabatilles Gucci de pell marró i sivella daurada, sense taló, amb un munt de pèl de xai que sobresurt de la sola. Només costen 850 euros. També hi han inclòs un model de Balenciaga de 550 euros de pell negra molt suau amb les inicials de la marca gravades. El premi a l’originalitat se l’emporta la marca Vetements: unes sabatilles que són dos ossets de peluix on les carones peludetes del parell d’animalons et miren des de terra. Només costen 1.590 euros. Pel preu diries que han sacrificat dos cadells d’ós grizzly i els han buidat perquè hi posis els peus a dins. Bottega Veneta fa la seva aportació amb unes babutxes de 590 euros que si les trobessis en un mercat de Marràqueix regatejaries el preu per no pagar-ne més de 30 dírhams. Amb aquests preus, per amortitzar-les caldria fer com Derek Fan, també conegut com The Slipper Man, l’home que el 2007 va entrar a formar part del Llibre Guinness dels Rècords per haver portat les sabatilles vint-i-tres anys seguits sense treure-se-les mai. Esperem que aquest confinament no ens obligui a disputar-li el títol.