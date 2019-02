Que tinguis sort, Choupette

Tota la vida de Karl Lagerfeld girava entorn de la Choupette, la seva gata blanca birmana. Segons una entrevista que va concedir el dissenyador l’any 2012 a la revista Harper’s Bazaar, a la Choupette no li agradava menjar a terra i dinava amb ell a la taula. La Choupette sempre fa servir tres plats dissenyats per la refinada marca francesa Goyard: un per a l’aigua, l’altre per a una selecta croqueta i el darrer per a un paté especial per a gats.

La Choupette té dues assistents personals, la Françoise i la Marjorie, que li dediquen tota la seva atenció. La preparen, l’entretenen, la pentinen i li procuren totes les necessitats que la gateta pot requerir. Les donzelles documenten la jornada de la gata en un diari. En una de les primeres entrevistes on parlava de la seva gata, Lagerfeld explicava: “Si no hi soc, elles se’n fan càrrec i anoten en petits llibres tot el que fa, què menja, com es comporta, si està cansada o si no ha dormit bé. En nou mesos hem omplert gairebé sis-centes pàgines”.

La Françoise i la Marjorie actualitzen també les seves xarxes socials. La Choupette té Instagram i Twitter. El seu compte, @Choupettesdiary, amb gairebé 285.000 seguidors de les seves fotografies, exhibeix el luxe relaxant que l’envolta i la seva vida social. S’ha fotografiat amb els i les models més prestigiosos del món. I és obvi que la melindrosa Choupette demostra davant dels objectius una altivesa tranquil·la i dolça molt fotogènica. L’endemà que el seu amo Karl Lagerfeld morís, van penjar una foto de la gata amb carona trista i estilisme de dol. Li van posar un diminut adorn negre al cap amb un vel que deixava entreveure els seus ulls rodons. La Choupette mirava a càmera amb la compassió de qui demana caritat i agraïa les mostres de condol per tan sentida pèrdua.

El futur de la Choupette està garantit. El mateix Lagerfeld ja va anunciar, anys abans de morir, que la gatona continuaria ben cuidada si ell traspassava abans. La mascota seria una de les principals hereves de la seva fortuna, i a qui se’n fes càrrec no li faltaria mai de res. Amb tot, va deixar clar que no caldria barallar-se per qui assumia la tutoria de la gata: “No patiu, que n’hi haurà per a tothom”. No se sap del cert l’abast de la seva fortuna, però s’estima que és de molts milions de dòlars. Tot l’entorn més immediat se sentirà ben recompensat, amb gata o sense. De fet, la Choupette no és cap mantinguda. Ella mateixa va contribuir als ingressos del dissenyador quan va convertir l’animaló en protagonista dels seus dissenys l’any 2014, en què un gat blanc apareixia en jerseis i bosses i fins i tot va inspirar i anunciar una línia de cosmètics de Shu Uemura.

El vincle entre la Choupette i Lagerfeld va començar el 2011, quan el model Baptiste Giabiconi li va demanar si alguna de les seves assistents personals es podia fer càrrec durant dues setmanes de la bestiola mentre viatjava per uns compromisos professionals. “Quan va tornar li van comunicar que la Choupette no tornaria amb ell”, va dir inicialment Lagerfeld. “El meu amic va aconseguir un altre gat, que es va engreixar molt, i la Choupette es va convertir en la gateta més famosa i rica del món”, va aclarir el dissenyador. La bogeria de Lagerfeld amb la gata el va portar, el 2015, a voler-s’hi casar, amb la posterior decepció que legalment no es podia establir una unió formal entre una persona i un animal. “El que més m’agrada d’ella és que no parla”, va afirmar un dia Lagerfeld. Precisament aquesta virtut que tant valorava el seu amo és la que pot fer que avui mateix la gata ja estigui menjant a terra una llauna caducada de sardines. El seu diari personal es comença a fer interessant a partir d’ara. Que tinguis sort, Choupette.