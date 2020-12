Els escacs: un joc mil·lenari

Durant la pandèmia, i especialment en el confinament, els escacs han viscut un fort creixement gràcies a les plataformes de partides online. A aquest moment dolç ara s’hi afegeix l’èxit de ‘Gambito de dama’, la sèrie de Netflix que ha posat de moda el tauler de 64 caselles

Principals fets i grans campions mundials

Els escacs són tan antics que els historiadors no es posen d’acord sobre quan van néixer. Podrien tenir els orígens a l’Índia, a la Xina o a l’Antiga Roma. Sí que sabem que es van estendre per tot Europa a l’Edat Mitjana i que van viure anys daurats al segle XX, quan alguns dels grans conflictes geopolítics es van traslladar al tauler. L’URSS va utilitzar els escacs com a arma propagandística, el duel Fischer-Spasski va ser un símbol de la Guerra Freda i l’ascens d’un jove Garri Kaspàrov va coincidir amb els aires de canvi de la perestroika. En els últims anys del segle va sorgir el que seria el primer campió mundial asiàtic de la història (Viswanathan Anand) i també la primera dona que arribava al top ten (Judit Polgár). Ara Magnus Carlsen encarna la imatge del campió modern: mediàtic, emprenedor i amant de les noves tecnologies.

651x1972

Internet contra la pandèmia

Hikaru Nakamura, un dels millors jugadors d’escacs del moment, s’ha convertit també en una de les grans figures de Twitch, la plataforma de joc en ‘streaming’ líder al món. Els escacs han pujat al tren de les noves tecnologies i el nombre de jugadors a nivell mundial ha crescut de manera extraordinària durant la pandèmia en plataformes de partides online com Chess.com.

651x665

Duels de pel·lícula

El duel entre Beth Harmon i Vasily Borgov a ‘The queen’s gambit’ s’inspira en el famós Fischer-Spasski del 1972, que també va ser el punt de partida de pel·lícules com ‘Buscant Bobby Fischer’ (1993) o ‘El cas Fischer’ (2014), amb Tobey Maguire de protagonista. Els escacs, a més, han aparegut d’una manera o altra en moltes altres produccions.

651x855

Infografia al paper de l'ARA Diumenge

651x372