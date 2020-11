L’empresari: El farmacèutic que va saber com créixer

E l 22 de gener del 1997 va saltar a les primeres planes de la premsa una notícia sorprenent i alhora molt celebrada pel món econòmic català. S’havia produït un fet insòlit en l’àmbit de l’empresa familiar catalana, com era la fusió de dues firmes de gran rellevància, Almirall i el grup Prodesfarma. L’aversió secular de l’empresari familiar català a les fusions entre iguals, que impliquen certa pèrdua de poder per als propietaris, ha perjudicat sovint el creixement de les firmes locals i ha condemnat moltes companyies a navegar eternament en el món de les empreses mitjanes sense arribar a fer mai el salt a les grans lligues, un trànsit gairebé obligat en el món anglosaxó. Els protagonistes d’un fet realment inhabitual van ser les famílies Gallardo, propietaris d’Almirall, i Vila Casas, que capitanejava Prodes. Així doncs, Antoni Vila Casas renunciava a regnar en solitari al seu més que rendible laboratori a canvi de participar en la construcció d’una empresa de dimensió internacional de la qual ell havia sigut el gran impulsor. La facturació del nou grup s’enfilaria fins als 50.000 milions de pessetes (uns 300 milions d’euros), tota una fita en aquells temps. Per cert, el disseny financer de la fusió el va elaborar la firma GBS Finanzas, que encapçalava Joan Antoni Samaranch Jr.

El quilòmetre zero d’aquest grup anomenat Prodesfarma va ser la farmàcia de Gran Via - Girona on Vila Casas despatxava medicaments després d’haver acabat els estudis d’aquesta especialitat. Aquest fet ja havia marcat un canvi de rumb inicial, perquè la tradició de família -enriquits amb la indústria tèxtil- era estudiar lleis i exercir la professió d’advocat, però la influència d’un amic el va fer decantar-se per la farmacologia. Per a algú amb ambicions i amb ganes d’ajudar aquest mateix amic, que no tenia farmàcia, el pas següent a dispensar medicaments era produir els seus propis fàrmacs. Dit i fet: el 1960 compren per 600.000 pessetes els laboratoris Prodes, fabricants de sals de bany, embrió del grup que ha de venir. Si ens preguntem què significa Prodes, haurem de quedar-nos amb la incògnita, perquè el mateix Vila Casas assegura no haver-ho sabut mai. Als anys seixanta, l’èxit del diazepam -un clon del cèlebre Valium de Roche- li va proporcionar prou múscul financer per adquirir un grapat de firmes del sector (Berenguer, Industrial Farmacéutica de Levante, Funk...) Aquest fet, unit a les joint ventures que va crear amb grans fabricants estrangers, va permetre que el grup Prodes arribés a mitjans dels anys vuitanta com un dels líders del sector al país. Motiu d’orgull va ser la inauguració d’un modern centre de recerca de la companyia a Sant Feliu de Llobregat el 1987. I, precisament, gràcies a costoses investigacions, van aconseguir per primer cop dissenyar una molècula pròpia: es tractava de l’aceclofenac, un antiinflamatori que es comercialitzava sota la marca Airtal i que entre vendes directes i llicències a altres laboratoris va proporcionar uns rèdits més que generosos a Prodesfarma (per a qui hi estigui interessat, és la patent EP-0119932-A1 a nom d’Antoni Vila Casas, datada el 21 de març del 1983).

Entre el 1989 i el 1991 va presidir la patronal del sector farmacèutic i, entremig, el 1990, va participar en el que semblava una bona idea però que no va tenir l’èxit esperat. Es tractava de fundar un banc, el Privat Bank, en què els socis eren moltes de les grans famílies del país (Sagnier, Pont, Miarnau, Ferrer, Raventós, Ferrero, Esteve, Puig Molins, Godó, Rodés i el mateix Vila Casas) a partir d’un raonament prou contundent: per què hem de buscar un banc tots aquells que tenim grans patrimonis per gestionar? Fem-ne un nosaltres i tindrem els estalvis ben gestionats i, a més, farem negoci. L’experiment va durar menys d’una dècada, perquè el 1999 van vendre’n la majoria del capital als belgues de De Groof i enguany ha acabat en mans dels andorrans d’Andbank.

Poc abans de la fusió amb Almirall, i just amb edat d’abandonar la trinxera del dia a dia, va comprar el laboratori Aquilea -centrat en fitoteràpia- per evitar avorrir-se, però al final va esdevenir un altre bon negoci que va vendre al grup Uriach per una bona suma. I el 2004 un presagi sinistre que no s’ha complert: els metges li donaven dos anys de vida per un limfoma. A partir d’aquella vivència traumàtica es va intensificar la seva dedicació al col·leccionisme i a la promoció cultural, una faceta per la qual ara és conegut a través de la Fundació Vila Casas i dels diversos espais d’exposició que manté, com els Volart, a Barcelona. I, com a bon farmacèutic, una recepta per ser feliç: llevar-se cada matí amb una il·lusió.