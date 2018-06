De què morim?

En el que portem d’any gairebé 20 milions de persones han mort arreu del planeta. Malgrat que els motius són molts i diversos, és possible fer un diagnòstic bastant precís sobre què provoca la mort de les persones. Les malalties cardiovasculars i els càncers se situen com a causes principals. Però això canvia segons el país: a Uganda, per exemple, és més freqüent morir de sida que de càncer; a Burkina Faso la malària és la malaltia que més vides s’emporta; a Síria, en canvi, el factor més mortal és la guerra.

540x312 Països que encapçalen una causa de mort / Esther Utrilla Països que encapçalen una causa de mort / Esther Utrilla

540x306 Cada cop vivim més anys / Esther Utrilla Cada cop vivim més anys / Esther Utrilla

540x345 Morts per edat / Esther Utrilla Morts per edat / Esther Utrilla