A un segle s'assolir la igualtat de gènere

Al ritme actual, trigarem encara un segle a assolir la igualtat de gènere. Ho diu una entitat gens sospitosa de ser feminista, el Fòrum Econòmic Mundial (FEM), que cada any presenta a Davos el seu informe sobre la bretxa de gènere al món. L’informe d’aquest 2017 és, a més, un toc d’alerta, perquè, per primer cop des que s’elabora aquest índex, fa onze anys, la desigualtat s’ha eixamplat en lloc de reduir-se. I l’explicació és principalment econòmica: per segon any consecutiu, les diferències salarials i d’oportunitats laborals augmenten. Com veiem al segon gràfic de la pàgina 13, els salaris mitjans han tornat a créixer després de la crisi econòmica, però per als homes creixen molt més que per a les dones. De fet, la desigualtat econòmica (de salaris i oportunitats laborals) és més gran avui que el 2008, en plena crisi econòmica. Si seguim així, trigarem encara 217 anys a aconseguir que les dones cobrin el mateix que els homes per la mateixa feina.



Tenint en compte factors econòmics, polítics,educatius i de salut, encara queda un 32% de bret- xa per tancar. Si la igualtat total home-dona equi- val a l’1, la dona encara se situa al 0,68. Això es podria traduir com que, a nivell global, la dona té encara només un 68% de les oportunitats que té un home. En cap dels 144 països analitzats pel FEM hi ha igualtat absoluta. El que més s’hi acosta és Islàndia, on les dones tenen una taxa d’igualtat del 87%. Noruega i Finlàndia són els següents a la llista, com sempre, tot i que han empitjorat una mica en aquest últim any. Els Estats Units també han baixat quatre posicions en l’últim any i estan encara a la posició 49 de la llista. Al top ten, a més dels nòrdics, hi ha Ruanda i Nicaragua, per exemple, ja que l’índex de Davos té en compte la paritat, però no si aquesta paritat és a l’alça o a la baixa. De fet, a nivell econòmic, el país on hi ha més igualtat és Burundi, on les dones tenen el 91% de les condicions econòmiques d’un home.

Aquest índex, que deixa fora una cinquantena d’estats, conclou que els àmbits en què s’està més a prop de la paritat són l’educació i la salut. Per contra, la desigualtat política és la més gran de totes. Una dona només té un 23% de les oportunitats que té un home en l’àmbit polític. Tot i haver-se estancat en l’últim any, aquest és l’índex en què es registra un progrés més ràpid, i Davos calcula que amb el ritme actual es podria arribar a la igualtat políti- ca en 99 anys. Tot i així, la gran majoria dels estats del món encara no han tingut mai una dona com a cap d’estat o de govern. I avui, en ple 2017, hi ha només 20 dones amb aquesta responsabilitat. El poder al món és encara dels homes.

540x891 La desigualtat de gènere al món / Eduard Forroll La desigualtat de gènere al món / Eduard Forroll